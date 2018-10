Wildeshausen Seit mehr als drei Jahren können beim Landkreis Oldenburg für Zulassungsgeschäfte Termine vereinbart und dadurch lange Wartezeiten vermieden werden. Dieser Service wird nun auf den Donnerstagnachmittag erweitert. Ab sofort werden Kunden von 13 bis 18 Uhr grundsätzlich per Terminvereinbarung bedient. Damit sind nun alle Nachmittage (Montag, Mittwoch und Donnerstag) in der Zulassungsstelle im Kreishaus per Terminvergabe organisiert und lassen nach Darstellung der Kreisverwaltung die Wartezeiten für Fahrzeughalter auf ein Mindestmaß sinken.

Versuchsweise war in den Monaten August und September am Donnerstagnachmittag die Terminvereinbarung eingeführt worden. Eine jüngst erfolgte Auswertung veranlasste die Verantwortlichen, diese Regelung nun gänzlich zu übernehmen.

„Der Service der Terminvereinbarung hat bei unseren Kundinnen und Kunden eine positive Resonanz hervorgerufen. Wartezeiten lassen sich effektiv einschränken“, erläutert Erster Kreisrat Christian Wolf die Anpassung der Öffnungszeiten.

Auch wenn die übliche Wartezeit ohne Termin in knapp 80 Prozent der Vorgänge weniger als 30 Minuten betrage, so könne es an Brückentagen, am Monats- oder Quartalsende und in den Ferien zu Wartezeiten von mehr als zwei Stunden kommen. Dieser Entwicklung will der Landkreis mit der Terminvereinbarung entgegenwirken.

Pro Terminvereinbarung können maximal zwei Zulassungsvorgänge vorgenommen werden – zum Beispiel Abmeldung und Neuzulassung eines Fahrzeuges. Termine können über die Internetseite des Landkreises Oldenburg (www.oldenburg-kreis.de) oder telefonisch unter Telefon 0 44 31/8 56 98 gebucht werden. Die Kunden erhalten zum Abschluss eine Bestätigung, die sie ausdrucken oder speichern können. Auf dieser Bestätigung ist eine Wartenummer verzeichnet. Diese Nummer wird zum vereinbarten Termin im Wartebereich der Zulassungsstelle aufgerufen.

Die Kunden, die trotzdem ohne Termin kommen, sollen zeitnah in den nächsten freien Termin gebucht werden. Sie müssen aber eventuell mit Wartezeiten oder eine Verschiebung auf einen anderen Tag rechnen. „Wir wollen alle Anliegen der Besucher der Zulassungsstelle möglichst noch am selben Tag bearbeiten. Darum empfiehlt es sich, den Service der Terminvereinbarung zu nutzen“, sagt Wolf und fährt fort: „Die Möglichkeit einen Termin zu buchen, besteht auch vormittags.“