Wildeshausen „Wasserstoff ist aus unserer Sicht der ideale Stoff für die Energiewende. Mit Wasserstoff kann man Strom erzeugen, die Mobilität voranbringen, ihn für die Wärmeerzeugung und als Energieträger für die Schwerindustrie nutzen.“ So lautet das Fazit von Dr. Michael Kröner vom DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme in Oldenburg am Donnerstagabend in Wildeshausen. In der Volkshochschule am Bahnhof sprach er vor ausverkauftem Haus über das Thema „Wasserstoff treibt uns an“. Er legte dar, wie der Energieträger klimaneutral eingesetzt werden und die Wirtschaft revolutionieren kann.

105 Besucher fanden in der VHS am Bahnhof Platz. Das Thema interessierte aber mehr Gäste als Plätze vorhanden waren. „40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer standen bei uns noch auf der Warteliste. Leider konnten wir sie wegen der fehlenden Sitzgelegenheiten nicht mehr alle unterbringen“, bedauerte VHS-Leiter Hinrich Ricklefs. Der Andrang zeige, wie groß das Interesse an alternativer Zukunftstechnologie ist.

Immerhin biete Wasserstoff eine Möglichkeit, um Energie effizient zu erzeugen und zu speichern, betonte Kröner. Er sprach von einem „einfachen, geschlossenen Energiekreislauf“, bei dem Strom in Form von Wasserstoffgas gespeichert werden könne. Das Beste dabei: Bei der Verbrennung entstehe fast nur Wasser und kein klimaschädliches Kohlendioxid.

Um bis 2050 klimaneutral Energie anzubieten, sei der Aufwand für die Industrie aber enorm. Allein die Chemiebranche müsste laut einer Studie der Vereinigung VCI rund 45 Milliarden Euro investieren. Gabelstapler (Toyota) und Autos (Hyundai) mit Wasserstoff-Antrieb sind auf dem Markt. Japan sei da schon etwas weiter. „Unsere Automobilkonzerne holen jetzt aber auf“, war sich der Referent sicher.

Von den 16 Regionen, gefördert durch das Bundesverkehrsministerium in Deutschland, steht die Metropolregion Nordwest mit an vorderster Stelle und erhält eine Förderung in Höhe von 20 Millionen Euro. Wie Kröner ausführte, „wollen mit der Initiative ,HyWays for Future‘ der Energieversorger EWE und weitere Partner den Markthochlauf von regenerativ erzeugtem Wasserstoff vorantreiben.“ Mehr Wasserstofftankstellen und der Einsatz von Wasserstoffbussen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stünden an vorderster Stelle.

Das Projekt „HyCavMobil“ untersucht mögliche Langzeitspeicher für Wasserstoff – speziell Salzkavernen. Davon gibt es in Norddeutschland viele. Schon heute werden sie als Speicher für andere Chemieträger genutzt, so Kröner.