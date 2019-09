Wildeshausen Damit würde die Stadt Wildeshausen ein Zeichen in Sachen Klimaschutz stellen: Eine sofortige Unterschutzstellung sämtlicher Waldflächen im Stadtgebiet fordert der Wildeshauser Immobilienunternehmer Helmut Müller (72). Um in Sachen Klimaschutz schnell und effektiv zu handeln, biete sich der Schutz des Waldes an, wie derzeit gerade an den Bränden im Amazonas-Gebiet deutlich werde. Auch für Wildeshausen gelte: „Jeder Baum ist wichtig“, sagt Müller.

Andere Kommunen hätten längst erfolgreiche Projekte zum Klimaschutz auf den Weg gebracht. So gebe es in Heidelberg ein Quartier mit Passivhäusern; Göttingen verknüpfe Klima- mit Denkmalschutz. Hier sei derzeit keine Strategie erkennbar. Dabei würde der Schutz des Waldes zunächst kein Geld kosten.

Weiterhin regte Müller an, die Dachflächen von öffentlichen Gebäuden für die Installation von Photovoltaikanlagen zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollten Energie-Checks durchgeführt werden, um den Energiebedarf der Gebäude vergleichen zu können.

Drittens: Im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) vor Bargloy könnte auf einer Fläche von 4,5 Hektar ein besonderes Quartier entstehen. Alle Gebäude sollten nach Süden ausgerichtet werden und unter ökologischen Gesichtspunkten gebaut werden. „Ein wesentlicher Punkt der zukünftigen Energieeinsparung ist die Aufbereitung von Warmwasser“, so Müller. Hier böten sich Wärmepumpen an. Bei entsprechender Planung könnten in dem Quartier 250 Wohneinheiten für bis zu 500 Einwohner entstehen. Die Entwicklung dürfe aber nicht einer Baugesellschaft, die gewinnorientiert arbeitet, überlassen werden.

Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, regte der Unternehmer eine „Zukunftswerkstatt Klimaschutz“ an. Die kreativen Köpfe, beispielsweise aus Universitäten oder Berufsschulen, könnten im Haus an der Kleinen Straße 14 in Wildeshausen, dem früheren Jugendzentrum, arbeiten. Dazu müsste das Gebäude klimagerecht saniert werden. Müller hat Bürgermeister Jens Kuraschinski seine Ideen vorgetragen und hofft auf eine schnelle Antwort.