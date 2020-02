Wildeshausen Die Vorfreude auf den Umzug ist „sehr groß“, sagt Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen. Im alten Gebäude auf der „Herrlichkeit“ ziehe es gerade im Winter durch die alten Fenster. Die Räume seien schwer zu beheizen. Und wegen Platzmangels würden Studierende auf andere Dienststellen im Kreis verteilt. „Es wird Zeit“, spielt Stüven auf den notwendigen Umzug an.

Der Termin rückt endlich näher: Am Mittwoch begannen die Bauarbeiten auf dem Gelände des neuen Domizils an der Daimlerstraße. Eine Raupe schob auf einer Länge von knapp 100 Metern Boden beiseite. Hier sollen auf einer Länge von gut 70 Metern Garagen und Carports für die Einsatzfahrzeuge gebaut werden. Für die Privatfahrzeuge der Mitarbeiter sollen künftig 39 Stellplätze zur Verfügung stehen, wie Polizeihauptkommissar Andreas Cassens, zugleich Planungsbeauftragter für den Umzug, erläuterte. Am nächsten Dienstag werde ein 55 Tonnen schweres Spezialfahrzeug anrücken, um zehn Tage lang Spundwände in den Boden einzubringen.

Die eigentlichen Umbauarbeiten an dem Gebäude, einst Sitz des Logistik-Software-Spezialisten Ortec Logiplan, sollen erst im April beginnen. Auf der Nordwest-Seite entsteht ein etwa 90 Quadratmeter großer Anbau für drei Zellen und Funktionsräume, so Cassens. In Richtung Daimlerstraße wird ein neuer Eingang samt Schleuse gebaut. Das Gebäudeinnere werde komplett saniert und erhalte unter anderem eine neue Elektro- und Dateninstallation. Auch sei der alte Empfangsbereich viel zu groß und werde umgebaut, fügt Stüven hinzu. Für die insgesamt 90 Beschäftigten der Polizei in Wildeshausen stünden nach dem Umzug rund 1700 Quadratmeter zur Verfügung; derzeit seien es etwa 1300.

Seit knapp drei Jahrzehnten arbeitet die Polizei daran, in der Kreisstadt ein angemessenes Domizil zu bekommen. Im Herbst 2017 besuchte Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) die Polizei in Wildeshausen und verschaffte sich auch einen Eindruck vom neuen Gebäude im Gewerbegebiet. Der Besuch nährte Hoffnungen auf einen raschen Umzug; später war dann aber von Mitte 2020 die Rede. Der Umbau erfolgt unter der Regie des Staatlichen Baumanagements Ems-Weser. Dessen Leiter spricht gegenüber der NWZ nun vom dritten Quartal 2021 als möglichen Umzugstermin. Doch noch seien nicht alle Gewerke vergeben. Wieting zufolge liegt die Gesamtinvestition bei 2,93 Millionen Euro.

Alle Einsätze in der Region sollen künftig vom Kommissariat im Gewerbegebiet gesteuert werden, so Stüven und Cassens. Nach dem Umzug verbleibe eine Innenstadt-Wache im Stadthaus, die mit einer Polizistin oder einem Polizisten besetzt werde.