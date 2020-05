Kontaktverbot: Termine rund ums Gildefest abgesagt

Wildeshausen Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen ist das Gildefest 2020 bereits abgesagt worden. „Nun folgen in diesem Zusammenhang weitere Absagen“, berichtet Christian Harting, Pressesprecher der Gilde. Am Himmelfahrtstag, in diesem Jahr der 21. Mai, beginnt normalerweise um 5 Uhr für die Wildeshauser Schützengilde und für viele am Gildefest beteiligte Vereine der Auftakt für das Gildefest. Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Die Gesundheit unserer Gildemitglieder liegt uns sehr am Herzen und daher mussten wir auch die mit dem Gildefest 2020 zusammenhängenden Veranstaltungen absagen“, so Willi Meyer, Oberst der Wildeshauser Schützengilde.

Nicht nur Veranstaltungen am Himmelfahrtstag, sondern auch die Offiziersversammlung am 26. Mai werden abgesagt. „Es fällt uns wirklich schwer, alle bevorstehenden Veranstaltungen der Wildeshauser Schützengilde abzusagen, aber es geht in diesem Jahr einfach nicht anders“, merkt Siegbert Schmidt, Schatzmeister der Gilde, an.