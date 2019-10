Wildeshausen Das Doppelhaus an der Kornblumenstraße in Wildeshausen, das Anfang Juni aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten war, wird nun abgerissen. Am Montag begann ein Bagger damit, die Hauswände und das Dach einzureißen. In den Tagen zuvor hatte es im Gebäude allerlei Demontagearbeiten gegeben.

Möglicherweise baut der Eigentümer das erst 2017 errichtete Haus genauso wieder auf; denn die Familie hat im Neubaugebiet „Vor Bargloy“ bereits mehrere solcher Doppelhäuser errichtet, bewohnt sie jedoch nicht immer selbst.

Und das wurde 2018 zum Problem. Bei der Stadtverwaltung gingen Beschwerden ein, weil eine Familie im Wohngebiet „Vor Bargloy“ sieben städtische Grundstücke erhalten hatte. Wie die Stadt später mitteilte, hatten drei Bewerber beim Kauf von Wohnbaugrundstücken falsche Angaben gemacht. Deshalb konnten sie von der Stadt Grundstücke erwerben. Die errichteten Wohnhäuser bezogen sie entgegen den im Fragebogen gemachten Angaben aber nicht selbst.

Eines dieser Häuser ist möglicherweise das im Juni abgebrannte Haus. Beide Doppelhaushälften waren vermietet. Die Stadtverwaltung teilte am Montag mit, dass sie den Kaufvertrag noch einmal prüfen wird. Nach den Vorfällen im vergangenen Jahr änderte die Stadt die Vergaberichtlinie für städtische Wohnbaugrundstücke. Nach der neuen Richtlinie dürfen die Käufer auch Doppelhäuser bauen, müssen aber eine Hälfte selbst bewohnen.

Wie berichtet, war das Feuer am 4. Juni im Neubaugebiet „Vor Bargloy“ gegen 3.30 Uhr von Nachbarn entdeckt worden, nachdem deren Hund gebellt hatte. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem brennenden Carport bis ans Dach. Noch bevor der erste Löschangriff aufgebaut war, brannte der Dachstuhl lichterloh.

Neben der Wildeshauser Feuerwehr kamen auch die Kameraden aus Düngstrup, Rechterfeld und Brettorf zum Einsatz. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute notwendig, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Das Doppelhaus war durch das Feuer unbewohnbar geworden. Die beiden betroffenen Ehepaare kamen anderweitig unter. Mehrere Nachbarn boten ihre Unterstützung an, wofür die Mieter sehr dankbar waren.