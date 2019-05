Wildeshausen /Landkreis 2015 wurden die ersten Nutrias im Landkreis Oldenburg entdeckt. Seitdem ist die Zahl der Tiere rasant angestiegen und jetzt stellt sich die Frage: „Was nun?“ Intensiv mit dem Thema befasste sich am Dienstagabend der Umwelt- und Abfallwirtschaftausschuss des Landkreises Oldenburg. Enno Kuhlmann, Verbandstechniker der Hunte-Wasseracht, stellte den Ausschussmitgliedern die Tiere und die Problematik ausführlich vor. Kreisjägermeister Friedrich Hollmann steuerte dazu bei.

Bereits 1926 ließ sich die erste Nutriafarm in Niedersachsen nieder. Genutzt wurden die Tiere, die ursprünglich aus Südamerika stammen, für die Pelz- oder Fleischverwertung, berichtete Kuhlmann. In den 1990ern brachen die Pelzmärkte zusammen und Nutrias wurden freigelassen, welches ein Grund für die heutige Verbreitung der Tiere ist. Die Vermehrung laufe bei der „invasiven Art“, so Kuhlmann, rasant. Nutrias bekommen zwei bis drei Mal pro Jahr Junge und sie erreichen ihre Geschlechtsreife mit sechs bis neun Monaten.

Laut Kuhlmann kamen die Nutrias über den Küstenkanal in den Landkreis. Alleine in Wardenburg sei die Zahl der Tiere in den vergangenen Jahren enorm gestiegen: 2015 wurden in der Gemeinde noch keine Nutrias verzeichnet, 2018 waren es 345.

Die durch die Tiere angerichteten Schäden sind groß: Sie fressen Flussmuscheln an, sorgen für Löcher in Deichen und fressen ganze Ecken von Weizenfeldern ab. Doch was kann gegen die Nagetiere unternommen werden?

Gerne werden Drahtfallen in der Nutria-Jagd genommen. Diese seien jedoch für Biber oder Fischotter gefährlich. Obwohl die Tiere wieder freigelassen werden, können sie sich an den Gitterstäben der Fallen selbst verletzen, sollten sie hineingehen. Die Drahtfallen kosten etwa 60 Euro, berichtete Kuhlmann. Eine Alternative wäre eine neue Falle, die von innen glatt und abgedunkelt ist. Diese Fallen seien zudem mit einem Melder versehen, sodass der Jäger Bescheid bekommt, sobald ein Tier in der Falle ist. Die Kosten hierfür liegen bei 380 Euro. 100 Stück würden benötigt werden, um die Hunte und Lethe mit ausreichend Fallen auszustatten.

Abschließend wurde die Verwaltung damit beauftragt, einen Vorschlag zu erarbeiten, inwiefern die Fallen mitfinanziert werden könnten.