Wildeshausen /Landkreis Zu Tausenden sind sie in den vergangenen Monaten nach Berlin, Bremen, Hannover oder Hamburg gefahren, um gegen die Agrarpolitik zu demonstrieren: Landwirte in ihren Treckern. Zuletzt fuhren am Sonntag mehr als 200 Bauern zum Zentrallager des Edeka-Konzerns in Wiefelstede (Ammerland), um gegen die aktuelle Werbekampagne zu demonstrieren. Auch Landwirte aus dem Landkreis Oldenburg sind bei den Protesten vertreten. Leserinnen und Leser unserer Zeitung hinterfragen jedoch die Schlepperfahrten: Hoher Dieselverbrauch und Umweltbelastung wird beklagt. Was sagen Landwirte, Hersteller und Vertreiber zu diesen Vorwürfen?

„Definitiv verbraucht ein Trecker mehr auf 100 Kilometern als ein Pkw, das lässt sich nicht wegdiskutieren“, stellt Renke von Seggern klar. Der 32-jährige Landwirt aus Dingstede hat einen eigenen Betrieb, ist auf Kälberaufzucht und Rindfleischproduktion spezialisiert.

Weitere Kosten

Da ein Trecker für gewöhnlich nicht dafür gemacht ist, über mehrere Stunden Strecken zu fahren, wird der Verbrauch in Liter pro Stunde angegeben. Genaue Zahlen zum Verbrauch könne er nicht nennen. „Es macht einen Unterschied, ob ich mit einem 80- oder einem 240-PS-Schlepper unterwegs bin.“ Fassten früher Treckertanks noch 50, 60 Liter, können es bei großen Schleppern heute bis zu 300 Liter sein. „Jeder Landwirt denkt dabei an das eigene Portemonnaie: Wir wollen nicht mit unseren größten Schleppern zur Demonstration fahren. Den Diesel zahlen wir alle selbst“, sagt von Seggern. Hinzu kämen weitere Kosten wie Übernachtungsmöglichkeiten – in diesem Fall in Berlin. Auch ein Helfer, der die Arbeit auf dem Hof erledigt, müsse bezahlt werden. „Da muss man auch mit mindestens 150 Euro rechnen. Wenn man alle Demos zusammenzählt, kommen da einige Millionen Euro an Kosten zusammen.“

Moderne Schlepper hätten so manchen Diesel-Autos einiges voraus, betont der Landwirt: „Ich schätze mal, dass mindestens 80 Prozent der Trecker, die zur Demonstration gefahren sind, mit Adblue fahren.“ Die Flüssigkeit wird zur Reduzierung von Stickoxidemissionen hinzugefügt. Moderne Schlepper seien sauberer als so manch einer denke. Der Beweis sind für ihn und weitere Landwirte die Messwerte in der Stadt Oldenburg: Nach dem Oldenburg Marathon protokollierten dort die Messgeräte 49 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Während der Bauerndemo mit mehr als 1700 Traktoren zeigten sie 40 Mikrogramm an.

Niedrige Drehzahl

Ein bekannter Landmaschinen-Hersteller ist die Fendt GmbH mit Sitz in Marktoberdorf (Bayern). „Beim Einsatz in Berlin fahren die Traktoren ohne Last im Standgas oder mit niedrigen Drehzahlen mit sehr geringem Kraftstoffverbrauch durch die Gegend“, erklärte Unternehmenssprecher Sepp Nuscheler auf Nachfrage unserer Zeitung. Er schätzt, dass dabei der Verbrauch bei circa fünf Litern pro Stunde liegt. „Weil moderne Traktoren heute mit umfangreichen Abgasreinigungsanlagen ausgestattet sind – Dieselpartikelfilter, Diesel-Oxydations-Katalysatoren und SCR Katalysator inklusive Adblue-Einsatz –, ist die Umweltbelastung bei solchen Einsätzen aus unserer Sicht nicht hoch.“

Ein Vertreiber der Marke Fendt in Wildeshausen ist „Schröder Landmaschinen“. Die Trecker-Hersteller seien bemüht, dass die Schlepper ressourcenschonend arbeiten, erklärt Geschäftsführer Bernd Schröder. „Man kann schlecht sagen: So und so viel Liter Diesel verbraucht ein Trecker. Diesen Durchschnittswert gibt es nicht. Es hängt immer von der Arbeit ab, die der Trecker verrichtet.“ Auf der „Agritechnica“, einer Fachmesse in Hannover, habe Schröder „tolle Lösungen“ gesehen, „die auf Energiesparen absolut ausgelegt sind“.

Wieso die Bauern überhaupt mit Treckern zu den Demos fahren? Über die Jahre sei immer mal am Rande der „Grünen Woche“, einer Messe in Berlin, demonstriert worden – ohne Schlepper, erklärt von Seggern. „Zuletzt hörte einem ja keiner mehr zu. Jetzt nehmen wir den Trecker, um dem Ganzen Ausdruck zu verleihen. Der Schlepper ist unser Instrument.“ Er warnt davor, zu schnell zu urteilen: „Wenn ein Flugzeug beim Landen Tonnen von Kerosin ausstößt, redet niemand davon: Wenn jetzt mal die Bauern losfahren, regen sich die Menschen auf.“