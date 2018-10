Wildeshausen /Landkreis Es sind die „großen Fünf“, die Menschen in Not den Weg zu den Räumen im ersten Stock des Hauses an der Westerstraße 13/15 in Wildeshausen finden lassen. „Arbeitslosigkeit, Erkrankung, Sucht, Scheidung, Tod“: Sie gelten als Hauptgründe, die Frauen und Männer jeden Alters in die Schuldenfalle tappen lassen. So schildert es der Leiter der Schuldnerhilfe e.V., Florian Ferlemann. Am Mittwoch bekam er einen eher ungewöhnlichen Besuch; denn es wurde Geld mitgebracht. Jörg Niemann, Leiter Privatkunden der Regionaldirektion Wildeshauser-Geest, überreichte für die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) einen Scheck von 8100 Euro für die Arbeit des eingetragenen gemeinnützigen Vereins.

Schon seit mehreren Jahren unterstützt die LzO mit Erträgen aus dem Lotteriespiel „Sparen und Gewinnen“ die Beratungsstelle in der Kreisstadt, die für den gesamten Landkreis zuständig ist. Zusammen mit vier Mitarbeitern hilft die Beratungsstelle kostenlos. Dabei wird sie vom Land Niedersachsen und dem Landkreis Oldenburg gefördert, aber auch durch Spenden, wie jene von der LzO.

Der Bedarf ist vorhanden, wie Ferlemann mit einer Zahl belegen kann. Im vergangenen Jahr hat das Team insgesamt in 1664 Fällen beraten und geholfen. In einer bundesweiten Statistik, die der Ampellogik folgt, ist der Landkreis hellgelb eingefärbt, mit Tendenz zum Grünen, wie Ferlemann berichtet. Für Niemann ist angesichts der guten Wirtschaftsdaten und der geringen Arbeitslosigkeit in der Region diese relativ gute Lage keine Überraschung.

Unter den Fällen sind auch Klienten, die über einen längeren Zeitraum betreut werden. Bei mehr als 50 Prozent aller Rat- und Hilfesuchenden gehe es dabei nicht um reine Schuldenberatung, sondern die Problematik erstrecke sich auch auf soziale Bereiche. Daher hat die Schuldnerhilfe eine Vernetzung mit den psychosozialen Einrichtungen aufgebaut.

„Wir setzen uns für die Klienten ein“, betonte Ferlemann. „Unser Interesse ist es einzig und allein, ihnen zu helfen.“ Dazu gehört die Umsetzung des Sanierungsplans sowie die Durchsetzung bei den Gläubigern. Nur wenn es sich nicht verhindern lasse, sei die Insolvenz auch eine Option, betonte er.

Jörg Niemann sagte im Gespräch, dass die örtlichen Kreditinstitute viel Wert auf das Gespräch mit den Kunden legen. Es gebe interne Mechanismen, wenn die Kunden die Raten nicht bezahlen können oder ihr Konto überziehen. „Dann gehen wir auf die Kunden zu“, so Niemann, und es werde nach Lösungen gesucht, so die Streckung des Kredits. Bei Online-Kreditgebern, die nicht vor Ort verwurzelt sind, sehe das ganz anders aus.

Ferlemann berichtete von Angeboten, die Schufa-frei und/oder kostenfrei (bezogen auf die Gebühren) seien. Darauf ließen sich manche ein. Klappe das einmal, folgten weitere Kredite und dann komme eines Tages das böse Erwachen, dass die Forderungen finanziell nicht mehr leistbar seien. Die Schuldnerberatung mache dann auch den Gläubigern klar, wie die Situation sei und an welcher Stelle sie stünden.

Neben den Schuldenklassikern der „großen Fünf“ wenden sich zwei Gruppen in jüngster Zeit vermehrt an die Beratung. Da sind die jungen Erwachsenen, die über die Stränge schlagen, so beim Onlinekauf und beim Einsatz von Karten. „Sie sind nicht gewohnt, mit Geld umzugehen.“ Die andere Gruppe, die zunimmt, resultiert aus der Altersarmut. „Sie droht stärker zu werden. Das ist spürbar“, meinte Ferlemann. Wer keine Vorsorge betrieben habe, könne den Einkommensausfall nicht mehr auffangen. Niemann prognostizierte, dass sich dieses Problem noch deutlich verschärfen werde.

• Schuldnerhilfe in Niedersachsen, Beratungsstelle im Landkreis Oldenburg, Westerstraße 13/15, Wildeshausen, Sprechzeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr; Außensprechstunden in Bookholzberg (Jobcenter), Ganderkesee (Rathaus) und Wardenburg (Rathaus) auf Anfrage, Telefon 0 44 31/94 88 71.