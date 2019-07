Wildeshausen /Landkreis Quasi auf den letzten Drücker hat der Landkreis Oldenburg mehrere Naturschutzgebiete ausgewiesen, die als FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat) bei der Europäischen Union angemeldet sind. Die EU hatte bereits mit Strafgeldern gedroht. Es geht um ein europäisches Netz aus zusammenhängenden Schutzgebieten, welches zum Schutz der einheimischen Natur in Europa aufgebaut werden soll. In einem Naturschutzgebiet ist erst einmal verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.

Der Kreistag hat am Dienstagabend die Naturschutzgebiete Lethe, Mittlere Hunte und Große Höhe ausgewiesen. Angepasst wurden die Naturschutzgebiete Ahlhorner Fischteiche und Poggenpohlsmoor. Das Lethetal wurde als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Im Kreistag gab es unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Bejagung mit Drahtfallen. Damit werden insbesondere Nutria gefangen. Die Nutria ist eine aus Südamerika stammende und in Mitteleuropa eingebürgerte Nagetierart. Sie gilt als Problemnager, weil sie als Pflanzenfresser auch in Getreidefelder geht, Deiche und Ufer von Gewässern unterhöhlt.

Jedoch landen auch die schützenswerten Biber und Fischotter in den Drahtfallen. Die Tiere haben die Eigenschaft, sich freizubeißen und beschädigen sich bei diesen Fallen die Zähne. Deshalb sind Drahtfallen in den Naturschutzverordnungen verboten worden. Stattdessen sollen Rohrfallen genutzt werden. Dem widersprach die CDU-Fraktion im Kreistag und enthielt sich deshalb bei der Abstimmung.

Nach Angaben von Landrat Carsten Harings will die Kreisverwaltung deshalb nun eine fachliche Einschätzung beim Umweltministerium in Hannover einholen. Sie soll dann im Umweltausschuss des Kreistages vorgelegt und diskutiert werden.

Bei den Naturschutzgebieten gab es auch Widersprüche. So sah der Bürgerverein Ahlhorn die Naherholung an den Ahlhorner Fischteichen eingeschränkt. Durch die geänderte Verordnung zum dortigen Naturschutzgebiet sollte es Fußgängern und Radfahrern verboten werden, weiterhin den Fledderweg bis zum Dianaweg und die weitere Verbindung vom Dianaweg in Richtung Teichwirtschaft entlang des Rüdersees zu nutzen. Diesen Widerspruch hat der Landkreis anerkannt. Die Wege dürfen wie bisher genutzt werden.