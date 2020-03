Corona Im Landkreis Oldenburg: Veranstaltungen abgesagt – Gastronomie leidet

Das ist abgesagt

Einige Veranstaltungen am Wochenende fallen dem Coronavirus zum Opfer:

• Eröffnungskonzert des Musikkorps Wittekind am Samstag

• Theaterabend der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten an diesem Freitag

• Abi-Party an diesem Freitag, Gildestube, Wildeshausen

• Tag der offenen Tür an der IGS Am Everkamp in Wardenburg am Samstag

• Flohmarkt im Albert-Schweitzer-Haus in Sandkrug am Samstag

• Basar des Waldorf-Kindergartens „Zwergenland“ in Wildeshausen am Samstag

• Rockfete für „Leute mit Falten und Bock auf Rock“, in der „Gildestube“ Wildeshausen am Samstag

• „Wrestling Legends Show“ am Samstag in Delmenhorst

• Konzert mit Tim Fischer am Samstag in Delmenhorst

• Musical „Skandal im Zauberwald“ in Delmenhorst am Samstag und Sonntag

• Frühjahrskonzert der „Klosterbachtaler“ in Kirchseelte am Sonntag

• Kirchenkonzert „Matthäuspassion“ in Delmenhorst am Sonntag

• Ausstellungseröffnung am Sonntag im Wardenburger Rathaus

• Benefizveranstaltung des Rotary Clubs Delmenhorst am Sonntag („Entenrennen“)

• Jahresempfang des Reservistenverbandes am 17. März in Delmenhorst



• Seniorenmesse in der Markthalle Delmenhorst am 21. März

• Löschparty der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten am 21. März



• Konzert der Tweelbäker Büdeltrecker im Gesellschaftshaus Ripken in Streekermoor am 22. März

• JHV der Kameradschaft ERH Ahlhorn am 25. März



• Vollversammlung des CDU Kreisverbandes Delmenhorst