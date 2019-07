Wildeshausen /Landkreis /Delmenhorst Erst zum 1. April war die Hebammenzentrale Delmenhorst/Oldenburg-Land an den Start gegangen. Doch schon jetzt sind positive Effekte zu spüren. Anfangs sei es schwierig gewesen, die neue Kontaktstelle bekannt zu machen, denkt Ulrike Wellborg zurück. Sie ist eine von drei Hebammen, die das Portal koordinieren. Das Ziel: Vorhandene Potenziale effizient nutzen, werdende Mütter und Familien unterstützen.

Gute erste Resonanz

Und das klappt schon richtig gut, wie Dr. med. Johann Böhmann, Direktor des Delmenhorster Instituts für Gesundheitsförderung (DIG). DIG, wo die Hebammenzentrale angesiedelt ist, mit einem Lächeln am Donnerstagvormittag im Wildeshauser Kreishaus mitteilt. Finanziert wird die neue Anlaufstelle vom Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst.

Insgesamt 49 Anfragen sind eingegangen. „36 Frauen konnten wir vermitteln“, freut sich Ulrike Stubben, die zum Koordinationsteam gehört. Bei den übrigen 13 Anfragen bleibe abzuwarten, ob eine der 30 gelisteten Hebammen noch spontan Kapazitäten frei hätten. Dabei gehe es um alle Bereiche der Hebammenbetreuung, der Schwerpunkt liege jedoch klar bei der Wochenbettbetreuung.

Sie bekommen bald ein Baby? Die Hebammen Susanne Kaina, Ulrike Stubben und Ulrike Wellborg helfen: Telefon 0170/5992568. Sprechzeiten: montags von 10 bis 13 und 15 bis 17 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr, donnerstags von 12.30 bis 14 sowie 15 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr. Weitere Infos: https://www.hebammenzentrale-delmenhorst-oldenburg-land.de/

„Kein Garant für Betreuung“

Arnold Eckardt ist der Fachbereichsleiter für Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr in Delmenhorst und sagt ganz deutlich: „Der Mangel ist groß. Wir können nicht versprechen, dass alle, die sich melden, auch eine Hebamme finden. Wir sind kein Garant für eine Betreuung.“ Böhmann pflichtet ihm bei: „Der Engpass wird nicht beseitigt. Dennoch: Wir können den Mangel jetzt besser verwalten und Kapazitäten besser einsetzen.“ Außerdem positiv: Wenn im System eingetragen ist, dass eine Hebamme noch bis zum Januar 2020 ausgebucht sei, dann bekommt sie bis dahin auch keine Anrufe. „Und das ist wichtig“, wie Stubben aus Erfahrung weiß. „Es tut einem total leid, wenn man einen Anruf nach dem anderen abwimmeln muss.“ Das sei bei den verzeichneten Hebammen jetzt aber seltener nötig, weil Anfragen zentral abgewickelt würden. Ein weiterer Vorteil: „Jede Hebamme kann Schwerpunkte angeben und Teilbereiche ausschließen“, erklärt Wellborg.

Positive Effekte

Wie wichtig geburtshilfliche Betreuung ist, verdeutlicht Böhmann. „Hebammen gehören zur letzten Berufsgruppe, die noch Hausbesuche machen und sind somit nah dran. Fällt das weg, laufen verunsicherte Familien mit Säuglingen in Kinderarztpraxen, obwohl es nicht nötig wäre.“ Die Zusammenarbeit führe also in der Konsequenz zu entlasteten Notaufnahmen und Hausarztpraxen. Und die Hebammenzentrale hat noch einiges vor: Geplant sind künftig auch Fortbildungen und regelmäßige Austausch-Treffen. Das freut die agierenden Hebammen sehr: „So wird aus vielen verschiedenen Einzelkämpferinnen ein starkes Netzwerk.“