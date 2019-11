Zahlen der Freiwilligenagentur

Die Freiwilligenagentur arbeitet mit 126 Einrichtungen zusammen: 64 in Wildeshausen, 22 in Hatten, 14 in Dötlingen, 14 in Großenkneten und zwölf in Harpstedt.

Von 332 Angeboten mit 1010 freien Stellen für ehrenamtliche Helfer konnte Dieter Brüggmann berichten: 179 Angebote in Wildeshausen mit 627 Stellen, 27 in Harpstedt mit 61 Stellen, 30 in Kneten mit 56 Stellen, 31 in Dötlingen mit 101 Stellen sowie 65 in Hatten mit 165 freien Stellen.

513 Freiwillige engagieren sich. Die Freiwilligenagentur vermittelte 320 Ehrenamtliche in Wildeshausen, 65 in Harpstedt, 32 in Großenkneten 55 in Dötlingen und 52 in Hatten.