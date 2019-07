Wildeshausen /Landkreis Rund 750 Haushalte im Landkreis Oldenburg erhalten in den kommenden Tagen Post von der Kreisverwaltung. Das ist jetzt mitgeteilt worden. Mit dem Schreiben informiert das Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft über eine neue Richtlinie bei der Abfallsammlung. Demnach ist ein Rückwärtsfahren von Sammelfahrzeugen nur noch sehr bedingt unter Beachtung strenger Rahmenbedingungen möglich. Urheber der Branchenregel „Abfallsammlung“ ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Von dieser Unfallverhütungsvorschrift sind insgesamt rund 500 Straßen im Kreisgebiet betroffen.

Dies hat zu Folge, dass die betroffenen Haushalte ihre Abfallbehälter und Wertstoffsäcke zu einem bestimmten Abholpunkt bringen müssen. Details stehen in den personalisierten Schreiben.

Der Kreisverwaltung ist der persönliche Mehraufwand durchaus bewusst, jedoch ist der Landkreis Oldenburg als Auftraggeber für die mit der Müllabfuhr beauftragten Firmen in der Pflicht, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

Zahlreiche Haushalte wurden schon im Vorfeld über die Neuerung informiert. In einem ersten Schritt wurden die betroffenen Bewohner der Straßen schriftlich darüber informiert, dass zukünftig die Abfallbehälter sowie Wertstoffsäcke an einer bis zu 50 Meter nahegelegenen Stelle zur Leerung/Abholung bereitgestellt werden müssen. In dem nun erfolgten zweiten Schritt werden die Straßen mit einer Rückfahrerfordernis bis zu 100 Metern angeschrieben.

In diesem Zusammenhang weist die Kreisverwaltung nochmals darauf hin, dass es weder dem Unternehmer noch seinen Bediensteten zuzumuten ist, die Unfallverhütungsvorschriften vorsätzlich außer Acht zu lassen und dabei das Risiko von Straf- oder Zivilverfahren mit nicht abschätzbaren Folgen auf sich zu nehmen oder nachhaltig Ordnungswidrigkeiten zu begehen.

Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis und Unterstützung der Bürger.