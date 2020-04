Entsorgung: Weitere Wertstoffhöfe öffnen ab kommender Woche

Wildeshausen /Landkreis In der kommenden Woche öffnen weitere Entsorgungsanlagen im Landkreis Oldenburg. Nachdem die Müllumschlagstation in Neerstedt und die Grünabfall-Sammelstelle in Ganderkesee bereits wieder zugänglich sind, werden die Wertstoffhöfe in Wardenburg, Wildeshausen und Hude am Dienstag, 28. April, zu den regulären Öffnungszeiten wieder öffnen.

Die Kreisverwaltung bittet, besondere Verhaltensregeln zu beachten:

• Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

• Es wird nur eine begrenzte Anzahl an Kunden eingelassen.

• Es werden nur Anlieferungen aus dem Landkreis Oldenburg zugelassen. Sollten jemand kein Kennzeichen aus dem Landkreis Oldenburg haben, kann über eine Ausweiskontrolle der Zugang legitimiert werden.

• Im Fahrzeug dürfen sich nicht mehr als zwei Personen befinden.

• Die Gebühr ist abgezählt zu begleichen.

• Der Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen ist einzuhalten.

Durch die Maßnahmen sei insgesamt mit deutlich längeren Wartezeiten zu rechnen. Die Empfehlung des Kreises lautet daher, die Entsorgung eventuell auch auf einen späteren Termin zu verschieben.

Über die Öffnung der drei Grünabfall-Sammelstellen in Großenkneten, Hatten und Harpstedt wird noch entschieden.