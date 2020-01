Wildeshausen /Landkreis Beim Wettlauf mit dem Tod durch plötzlichen Herzstillstand kommt es auf Sekunden an. Der Landkreis Oldenburg setzt seit zwei Jahren auf Ersthelfer, die schneller als der Rettungsdienst bei der betroffenen Person sind und die Wiederbelebung übernehmen, bis die Fachleute eintreffen. Ziel waren nach Angaben der Kreisverwaltung in Wildeshausen 1000 Ersthelfer, die dem Leuchtturmprojekt „Erleben – Erhöhung der Überlebensrate nach Herzstillstand“ die entsprechende Strahlkraft verleihen sollten. Dieses Ziel konnte bisher noch nicht erreicht werden.

Dennoch konnte die Zahl der Ersthelfer im vergangenen Jahr im Projektgebiet um 50 Prozent gesteigert werden. Die Zahl der Einsätze ist leicht angestiegen. Die Auswertung durch das Department Versorgungsforschung der Fakultät Medizin und Gesundheitswissenschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hebt nach Darstellung der Kreisverwaltung hervor, dass die Laienreanimation einen deutlich nachweisbaren positiven Einfluss auf die Überlebensrate hat.

Mehr Ersthelfer

Mit wachsender Zahl der Ersthelfer sei eine weitere Steigerung der Laienreanimationsquote zu erwarten. Insbesondere im ländlichen Raum sei die Vergrößerung des Ersthelfer-Kreises von besonderer Bedeutung. Je mehr Helfer registriert sind, desto größer die Chance, dass sich in einem Notfall ein potenzieller Helfer in der Nähe befindet.

Die Zahl der Einsätze verteilt sich damit auf mehrere Schultern. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter Helfer hinzukommt steigt laut Kreisverwaltung deutlich an. Ende November 2019 zählte das System im Landkreis Oldenburg 281 Ersthelfer mit entsprechender Qualifikation. Demgegenüber stehen weitere 207 Ersthelfer, die zwar registriert sind, aber keinen Qualifikationsnachweis hochgeladen haben. Gut 60 Prozent der qualifizierten Ersthelfer haben eine medizinische Ausbildung, circa 40 Prozent der Ersthelfer sind Laien. Insbesondere den Anteil der Laienersthelfer möchte die Gesundheitsregion des Landkreises Oldenburg zukünftig maßgeblich steigern.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Gesundheitsregion war die Übergabe der Elektrofahrzeuge im Rahmen des Projektes „Emilo“ an die Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee, Dünsen und Kirchseelte. Vorrangig als Unterstützung der Menschen vor Ort für Fahrten zu Ärzten oder auch zum Einkaufen zur Stärkung der sozialen Gemeinschaft gedacht, schreitet die Nutzung nach Angaben der Kreisverwaltung stetig voran. Ehrenamtliche vor Ort sprechen potenzielle Teilnehmer direkt an und ermöglichten den Menschen so eine Teilnahme am sozialen Leben.

Hausärztliche Versorgung

Zukünftig wird sich die Gesundheitsregion des Landkreises Oldenburg den Themenblöcken „Ärztegewinnung“, „Hausärztliche Versorgung“ und „Digitalisierung“ widmen. Nach vier Jahren wurde eine Zwischenbilanz gezogen und es wurden Themenfelder priorisiert, die in den kommenden Jahren gezielt bearbeitet werden sollen.