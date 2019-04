Wildeshausen /Landkreis Taxipreise sind sogenannte Einheitspreise. Sie müssen von den jeweiligen Landkreisen (oder kreisfreien Städten) genehmigt werden. Im Landkreis Oldenburg gab es 2015 die letzte Erhöhung. Die nächste soll zum 1. Mai in Kraft treten. Mit der Änderung der entsprechenden Taxen-Tarifordnung befasst sich der Kreistag an diesem Dienstag, 2. April. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Kreishaus.

Bereits im September 2018 hatte der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eine „Anpassung der Tarife“ beantragt. Begründet wurde die mit dem steigenden Mindestlohn zum Jahresanfang von 8,84 auf 9,19 Euro pro Stunde. Im kommenden Jahr steht eine weitere Anhebung auf 9,35 Euro pro Stunde an. Insgesamt, so der Verband, würden sich bis 2020 die Kosten um 5,34 Prozent erhöhen.

Absprache mit Nachbarn

Der Landkreis hat sich mit den Nachbarkreisen Ammerland, Cloppenburg und Vechta abgesprochen. Vor allem nächtliche Kurzstrecken (bis fünf Kilometer) sollen zwischen zehn und mehr als 16 Prozent teurer werden. Es gibt Tarife für die Werktage, also montags bis samstags, zwischen 6 und 22 Uhr. Der zweite Tarif gilt an Werktagen zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen.

Der Grundpreis tagsüber bleibt bei 5 Euro, inklusive einer Strecke von 750 Metern. Bei einer Strecke bis zehn Kilometern sind danach pro 50 Meter Fahrleistung 10 Cent zu bezahlen. Nachts sowie an Sonn- und Feiertagen beträgt die „Startstrecke“ 850 Meter. Der Grundpreis steigt allerdings von 6,20 auf 6,50 Euro.

In Großraumtaxen liegt tagsüber an Werktagen der Mindestfahrpreis bei 10 Euro. Nachts sowie an Sonn- und Feiertagen steigt der Mindestfahrpreis in Großraumtaxen um 80 Cent auf 11,50 Euro – inklusive einer Fahrleistung von 863,65 Meter.

Ein Beispiel: Wer vom Gildefest in Wildeshausen morgens um 6 Uhr zur Diedrich-Dannemann-Straße in Hundsmühlen (40,8 Kilometer) fährt, muss 85 Euro zahlen. Der Kreisausschuss hat nicht-öffentlich empfohlen, die Verordnung entsprechend anzupassen.

Weiterhin befasst sich der Kreistag mit der Änderung der Gebührensatzung für das Frauen- und Kinderschutzhaus, das seit 1993 in Wildeshausen in Trägerschaft des Kreises betrieben wird. Das Haus hat zehn Übernachtungsplätze. Die Gebühr soll künftig bei 12,75 Euro pro Übernachtung und Bett liegen – als reine Unterkunftskosten. Die Betreuungskosten liegen künftig bei 41,25 Euro pro Übernachtung. Bei Selbstzahlerinnen wären die Gebühren am Tag der Aufnahme und bei weiterem Verbleib im Frauenhaus täglich im Voraus fällig. Die Kreistagsabgeordnete Kreszentia Flauger (Linke) hatte gefordert, diesen Passus zu streichen, um Selbstzahlerinnen, die in Krisensituationen Hilfe benötigen, nicht abzuschrecken. Aus Gründen der Rechtsklarheit sei dem Kreis aber empfohlen worden, den Passus beizubehalten, wie Landrat Carsten Harings erklärte. Ohnehin lasse der Gesetzgeber schon heute Ausnahmen in besonderen „Härtefällen“ zu.

Ehrung für Abgeordnete

Neun verdiente Kreistagsabgeordnete sollen in der Sitzung am Dienstag geehrt werden. Harings, aber auch dem Kreistagsvorsitzenden Hartmut Post, sind diese Ehrungen ein besonderes Anliegen. Wer sich über eine lange Zeit hinweg ehrenamtlich engagiert, hat Respekt verdient, meint Harings. Und: „Es wird zu leicht Kritik geäußert. Ein Danke ist selten geworden.“