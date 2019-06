Wildeshausen /Landkreis Im Landkreis Oldenburg haben viele Hauseigentümer vorbildlich saniert oder gebaut, teilt die Kreisverwaltung mit. In diesem Zusammenhang wurden im September 2017 und im April 2018 für 30 Wohngebäude „Grüne Hausnummern“ verliehen.

Die Grüne Hausnummer ist eine Auszeichnung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Sie zeichnet Gebäudeeigentümer aus, die energieeffizient saniert oder gebaut haben, und honoriert damit ihren Einsatz für den Klimaschutz. Landesweit wurden bislang über 650 „Grüne Hausnummern“ vergeben.

Bis zum 31. August können sich Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden im Landkreis Oldenburg um die Auszeichnung „Grüne Hausnummer 2019“ bewerben.

Gute Beispiele regen zum Nachahmen an, so der Landkreis. Sie machten Lust darauf, das eigene Heim zu modernisieren und fit für die Zukunft zu rüsten. „Wir suchen Eigentümer im Landkreis Oldenburg, die schon früh an die Zukunft gedacht haben. Wurde Ihr Neubau mindestens als KfW-Effizienzhaus 55 fertiggestellt? Haben Sie Ihren Altbau auf KfW-Effizienzhausniveau gebracht oder wirksame Einzelmaßnahmen durchgeführt? Dann können Sie nicht nur stolz darauf sein, sondern sich auch mit der Grünen Hausnummer auszeichnen lassen“, heißt es.

Unter allen erfolgreichen Bewerbern kommt zusätzlich noch ein Gutschein über 250 Euro € eines Gartenbauunternehmens zur Verlosung. Eine feierliche Verleihung der „Grünen Hausnummer“ im Landkreis Oldenburg findet im Herbst statt.

Bewerbungsbögen liegen in den Rathäusern sowie im Kreishaus aus und können von der Internetseite www.wir-für-gutes-klima herunter geladen werden. Interessenten können sich auch unter Telefon 0 44 31/8 55 59 oder per E-Mail (klimaschutz@oldenburg-kreis.de) bei Klimaschutzmanagerin Manuela Schöne informieren.

Unter den ausgezeichneten Objekten in den Vorjahren waren 25 Neubauten, die entweder als KfW-Effizienzhaus 55, 40 oder Passivhaus gebaut wurden und auch fünf sehr erfolgreiche energetische Sanierungen.