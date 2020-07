Karten Erhältlich: Mit dem Rad durch die Wildeshauser Geest

Wildeshausen /Landkreis Rauf aufs Fahrrad und ab nach draußen: Diesen Plan haben viele für die Sommerferien. Für Touren-Ideen kommt die neue Broschüre des Zweckverbands Naturpark Wildeshauser Geest genau richtig. „Wir freuen uns, dass das Karten- und Infomaterial pünktlich zu den Sommerferien erhältlich ist“, sagte Alissa Rottmann, Projektleiterin beim Zweckverband, während der Vorstellung der druckfrischen Produkte am Montag. Sie war ursprünglich schon Anfang Mai geplant gewesen.

Karten an vielen Orten erhältlich Erhältlich ist das neue Kartenmaterial bei allen Touristinfos und Rathäusern im Naturpark Wildeshauser Geest. Die Broschüre mit 20 Touren-Tipps gibt es gratis, die große Radkarte und Knotenpunktkarte kostet 5,90 Euro. Auch beim Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest im Wildeshauser Kreishaus gibt es die Karten. Online steht ebenfalls Karten- und Informationsmaterial zur Verfügung. Im Internet kann man mithilfe der Knotenpunkte auch eine individuelle Route erstellen. Mehr Infos unter www.wildegeest.de/radfahren

Vor dem Kreishaus Wildeshausen trafen sich die Projektbeteiligten aus den Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands – um reichlich Karten mitzunehmen. Rund 100 Exemplare seien in einer Woche schon ausgegeben worden, erzählte Claudia Olberding vom Verkehrsverein Wildeshausen.

Nach drei Jahren ist das Gesamtprojekt zum Abschluss gekommen – die wichtigsten Zahlen dazu im Überblick:

2017 wurde unter der Federführung des Naturparks ein neues Radwegeleitsystem mit neuen Routen und Knotenpunktwegweisungen für den Landkreis Oldenburg erarbeitet und umgesetzt.

1200 Kilometer ist das optimierte Radwegenetz im Landkreis lang. Im Frühjahr 2020 wurde die Strecke mit der bekannten Zielwegweisung neu beschildert.

170 Knotenpunkt-Standorte gibt es im Landkreis. „Sie verbinden eine Strecke von rund 700 Kilometern“, erklärte Rottmann. An jedem Knotenpunkt befinden sich Infotafeln mit Kartenmaterial. Sollten Schilder nicht gut sichtbar sein oder liegt eine Beschädigung vor, sind Radfahrer angehalten, dies zu melden. „Dafür gibt es extra ein Qualitätsmanagement“, so Rottmann. Die Kontaktdaten finden sich an den Knotenpunkten.

350 000 Euro betragen die Gesamtkosten des Projekts. Die Planungskosten wurden dabei zu 50 Prozent über das europäische „Leader“-Programm gefördert; die Schilder zu 60 Prozent über das Niedersächsische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG). Den Eigenanteil teilen sich der Landkreis Oldenburg (50 Prozent) und seine acht Gemeinden (50 Prozent).

Dass das „Radeln nach Zahlen“ nun endlich offiziell an den Start geht, freut Rottmann und ihre Kollegin Iris Gallmeister vom Zweckverband. „Wir hatten schon Anfragen von Radgruppen, die extra in den Landkreis gereist sind, weil es hier ein Knotenpunktsystem gibt und sie so ihre individuelle Tour gut planen konnten“, erzählte die Projektleiterin.

Doch nicht nur kreative Tourplaner kommen auf ihre Kosten – es gibt auch eine Broschüre mit 20 Touren zu verschiedenen Themen mit Längen von 29 bis 11o Kilometer. „Für jeden ist was dabei“, verspricht Rottmann.