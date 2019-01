Wildeshausen /Landkreis Die Grünen im Landkreis Oldenburg machen Tempo beim Thema „Mobilitätskonzept Rad“. Die Kreistagsfraktion hat beim Landrat beantragt, Fahrradschnellwege von Wildeshausen über Hatten nach Oldenburg sowie von Wildeshausen in Richtung Bremen zu entwickeln und zu planen. Ferner sollen weitere Strecken – etwa zwischen Wardenburg und Oldenburg sowie Ganderkesee und Delmenhorst – mit den jeweiligen Gemeinden und Städten abgestimmt werden.

Um solche Strecken zu realisieren, soll sich der Landkreis Oldenburg um Fördermöglichkeiten beim Land Niedersachsen (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) und Bundesmittel aus dem Klimaschutzprogramm kümmern.

Wie weit ist das Konzept von Radschnellwegen und dessen Förderung im Landkreis Oldenburg vorgeschritten? Das möchte die Grünen-Kreistagsfraktion wissen. In einem Antrag an den Landrat bittet sie um einen Bericht über das in Auftrag gegebene Mobilitäts- und Maßnahmenkonzept Rad.

Das Konzept wird laut Protokoll des Fachausschusses aus dem Jahr 2016 vom Kommunalverbund Niedersachsen-Bremen angefertigt. „Nach etwa drei Jahren wird es Zeit, im Ausschuss über den Stand zu berichten,“ meint Fraktionsvorsitzender Eduard Hüsers.

„Zügig umsetzen“

„Wir erwarten nach der Vorlage des Berichtes, dass entsprechende infrastrukturelle Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs im Landkreis zügig umgesetzt werden“, ergänzt der Kreistagsabgeordnete Reinhold Schütte (Elmeloh). „Neben dem Ausbau und der Sanierung von Radwegen entlang von Kreisstraßen ist der Fokus nun auch verstärkt auf die Errichtung von Radschnellwegen zu lenken – zum Beispiel zwischen Oldenburg und Bremen durch die Gemeinden Ganderkesee und Hude.“

Andere Landesteile in Niedersachsen seien bei der Ausweisung von Radschnellwegen schon weiter, unter anderem im Raum Göttingen und Hannover. Fördermittel des Landes und des Bundes stünden ausreichend zur Verfügung. Diese könnten aber nur beantragt werden, wenn Projekte konkret beschlossen würden.

Nach Ansicht von Eduard Hüsers können Pendler nur durch attraktive Radwege- und Radschnellwege dazu bewegt werden, vom Auto auf das Rad umzusteigen, um somit auch einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Bei der Planung solle an den Raum Wildeshausen, Oldenburg und Bremen als Radschnellwege-Dreieck gedacht werden. Wie Beispiele in anderen Regionen zeigten, müssten nicht immer neue Wege gebaut, sondern entsprechende Straßen mit dem Vorrang Rad gekennzeichnet werden, so Hüsers.

Da die Mobilität der Über-50-Jährigen sich durch die E-Bikes enorm ausweite und für die Naherholungswirtschaft von enormem Vorteil sei, sei eine zeitnahe Weiterentwicklung von Radschnellwegen auf den gesamten Landkreis unter wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Aspekten notwendig.

Bis in die Ortsmitte?

In der Gemeinde Ganderkesee war bereits vor gut zwei Jahren bei der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes durch das Büro Dr. Schwerdhelm und Tjardes die Möglichkeit eines Radschnellweges angesprochen worden, der sogar bis in die Ortsmitte führen könnte. Zu konkreten Überlegungen oder Planungen ist es bisher aber noch nicht gekommen.