Wildeshausen /Landkreis Beim Gelben Sack sehen viele Verbraucher inzwischen rot: Lieferengpässe, zerrissene Tüten, umherfliegende Plastikbecher – das sind nur einige Kommentare von betroffenen Haushalten, die nahezu täglich die Verwaltung und auch unsere Zeitung erreichen. Darum hatte der Kreistag am 25. September 2018 mit deutlicher Mehrheit der Einführung der gelben Wertstofftonne zugestimmt. Leichtverpackungen (LVP) aus privaten Haushalten sollen künftig mit Behältern in der Größe von 240 beziehungsweise 1100 Litern abgefahren werden.

Zuvor hatte eine Umfrage der Kreisverwaltung ergeben, dass 62 Prozent der privaten Haushalte für die Einführung der Gelben Tonne sind. Insgesamt zwölf Prozent der Stimmberechtigten hatten an der Befragung teilgenommen. Für die Erstellung des neuen Abfallwirtschaftskonzepts hat der Kreis eng mit dem Ingenieurbüro Atus (Hamburg) zusammengearbeitet. Es ist auch an der Verhandlungen in Sachen Gelber Tonne beteiligt, wie Uwe Dölemeyer vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft erklärte. Die Verhandlungen mit dem Dualen System Deutschland (DSD) konnten erst jetzt, mehr als neun Monate nach dem Kreistagsbeschluss, beginnen. Der Grund: Deutschland größter Müllentsorger Remondis wollte das Duale System und damit den „Grünen Punkt“ übernehmen. Das Kartellamt untersagte die Megafusion auf dem Müllmarkt. „Nun wissen wir endlich, mit wem wir verhandeln können“, sagte Dölemeyer unserer Zeitung.

Der 27. August ist ein entscheidendes Datum: An diesem Tag werden die Vertreter des Landkreises erstmals mit dem DSD in Hamburg über die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen verhandeln. Dann gelte es eine sogenannte „Abstimmungsvereinbarung“ zu verifizieren, wie Dölemeyer sagt. Folgende Fragen seien zu klären:

• Wie werden die Leichtverpackungen gesammelt?

• In welchem Abfuhrrhythmus sollen die Gelben Tonnen geleert werden. Der Gelbe Sack wird alle zwei Wochen abgeholt. Der Kreistag hat in seinem Beschluss zum Ausdruck gebracht, dies auch bei der Tonne durchzusetzen.

• Welche Qualität haben die gelben Tonnen? In Ostdeutschland und in Westfalen hatten Verbraucher zuletzt über Behälter geklagt, die leicht auf die Straße oder den Bürgersteig kippen. Und: Wem gehören die gelben Tonnen? Wer zeichnet für die Ausschreibung des Auftrags verantwortlich?

• Verhandelt werden müsse auch über die Größe der Tonnen. Der Kreis wünscht sich 240-Liter-Behältnisse. Andernorts stehen auch 120 und 1100 Liter zur Verfügung. Eine große logistische Herausforderung sei zudem die Auslieferung der gelben Tonnen an die rund 57 000 Haushalte im Landkreis Oldenburg, erklärt Dölemeyer weiter.

• Ein weiteres Thema: Zahlt das DSD einen Obolus für die Abfallberatung an den Kreis?

• Verhandelt werden muss auch über die Papierabfuhr. Bislang erhält das DSD einen Anteil von 22,95 Prozent am Verkaufserlös. Der Rest landet wieder im Gebührenhaushalt und kommt damit den Verbrauchern zugute. Der Landkreis möchte den Anteil des DSD am „Kuchen“ so klein wie möglich halten.

• Und auch die Altglassammlung werde ein Thema beim Hamburg-Termin sein.

In den Verhandlungen mit dem DSD steht der Landkreis Oldenburg in einer ganzen Reihe von Kommunen. So will unter anderem die Stadt Bremen ihre „Erfassungsleistung“ zum 1. Januar 2021 neu vergeben. Auch der Landkreis möchte zu diesem Datum mit der neuen Tonne starten. Das Ergebnis der Verhandlungen mit dem DSD will die Verwaltung in den Fachausschüssen des Kreises ausführlich vorstellen. Letztlich muss der Kreistag entscheiden.•