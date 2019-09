Wildeshausen /Landkreis Der Landkreis Oldenburg ist der größte Wasserlieferant im Gebiet des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV), das sich von der Küste bis nach Damme erstreckt. Die Wasserwerke in Großenkneten, Wildeshausen und Harpstedt haben 2018 zusammen 27,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser abgegeben. Das waren 32,62 Prozent der OOWV-Gesamtmenge. Das berichtete am Dienstagabend Egon Harms (OOWV) im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistages in Wildeshausen. Angesichts der trockenen Sommer 2018 und 2019 hatte die FDP-Fraktion den Antrag gestellt, dass über die Trinkwasserversorgung im Landkreis Oldenburg informiert wird.

Dass der Landkreis so viel Wasser liefert, hängt laut Harms mit dem Wasserwerk Großenkneten zusammen. Das wurde seinerzeit gebaut, um die Wesermarsch und die Industriebetriebe in Nordenham zu beliefern. Die Wesermarsch verfüge über keine nennenswerten Süßwasservorräte.

Rücksicht auf Fischteiche

Harms betonte, dass der OOWV bei der Wasserförderung in Großenkneten Rücksicht auf die Ahlhorner Fischteiche nehmen müsse; denn die befänden sich in einem Naturschutzgebiet. Die Probleme der Teichwirtschaft mit einem niedrigen Grundwasserpegel führte er insbesondere auf die fehlenden Niederschläge zurück – vor allem im Winter. „Die Wasserentnahme des OOWV spielt keine Rolle“, so Harms. Der Wasserverband würde nicht mehr Wasser entnehmen, als Grundwasser neu gebildet werde, ansonsten wäre das Raubbau am System.

Aufgrund der Wasserförderung senkt sich laut Harms der Grundwasserspiegel im Umkreis der Brunnen ab. Im Umkreis von 500 Metern seien das weniger als 50 Zentimeter. Im Radius von einem Kilometer sei ein niedriger Grundwasserpegel kaum noch nachzuweisen. Gleichwohl überlagere sich die Grundwasserabsenkung zur Wassergewinnung mit den geringeren Pegeln mangels Niederschläge. Der OOWV fördere in einer Tiefe zwischen von 30 bis 120 Metern.

Im Gegensatz zu anderen Regionen sei der Bedarf im OOWV-Verbandsgebiet enorm und weiter ansteigend, so Harms, insbesondere in den prosperierenden Landkreisen Cloppenburg und Vechta. In einigen Kreisen seien die Reserven so knapp, dass der OOWV Kommunen geraten habe, keine neuen wasserintensiven Betriebe mehr anzusiedeln.

In den Wasserwerken Harpstedt und Thüle seien die Wasserrechte zu 98 Prozent ausgeschöpft, in Großenkneten zu 93 Prozent. „Wir schauen, wo wir noch Wasser gewinnen können“, sagte Harms. Durch ein Verbundnetz sollen einzelne Wasserwerke entlastet werden.

Wasser wieder verwerten

Das Wasserrecht des OOWV betrage insgesamt 100 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Diese Menge könne nicht einfach erhöht werden. 2018 seien 84,1 Millionen verbraucht worden. Ein Thema zur Wassergewinnung sei die Wiederverwertung des gereinigten Wassers in den Kläranlagen. Damit könnten zum Beispiel Unternehmen versorgt werden.

Um einen weiteren Anstieg des Spitzenbedarfs wie im Sommer 2018 und 2019 decken zu können, will der OOWV die Wassergewinnungsanlage bei sieben von elf Wasserwerken erweitern und die Wasseraufbereitungsanlagen bei mindestens vier von elf Werken optimieren.