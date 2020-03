Polizei: Festnahmen trügen die Statistik

Wildeshausen /Landkreis „Der Trend der sinkenden Fallzahlen setzt sich auch in diesem Jahr in nahezu allen Deliktsbereichen fort“, freut sich Jörn Stilke, der Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Konkret bedeutet dies: Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten ging im Vergleich zum Vorjahr um 6,01 Prozent auf 15 538 Straftaten zurück. Betrachtet man die vergangenen zehn Jahre, befindet sich die Gesamtzahl der Straftaten auf einem Tiefstand.

Im Landkreis Oldenburg sank die Zahl der Delikte von 6019 im Jahr 2018 auf 5554 im vergangenen Jahr (minus 7,7 Prozent) – erstmals in den vergangenen zehn Jahren sank der Wert auf unter 6000 Delikte im Landkreis Oldenburg.

Aufgeteilt haben sich die Taten wie folgt:

• Diebstahl

Kreis unter Schnitt Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/ Wesermarsch ist für knapp 300 000 Menschen zuständig. 130 144 lebten davon 2019 im Landkreis Oldenburg. Auf 100 000 Einwohner kommen im Schnitt 4268 Delikte – deutlich weniger als im Durchschnitt aller niedersächsischen Landkreise (5286 Delikte). Deutlich höher ist die Vergleichszahl in der Stadt Delmenhorst: Dort kommen hochgerechnet auf 100 000 Einwohner 6896 Delikte – aber im Vergleich mit anderen kreisfreien Städten in Niedersachsen (8076) zeigt sich: Delmenhorst hat einen vergleichsweise geringen Wert.

„Besonders erfreulich ist für uns der Rückgang im Bereich der Wohnungseinbruchdiebstähle. Diese Taten sind für die betroffenen Menschen besonders schlimm, weil in ihre Privatsphäre eingedrungen wird“, sagt Andre Wächter, der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes bei der Polizeiinspektion. Im Landkreis Oldenburg ging die Zahl der Einbruchsdiebstähle auf 133 (2018: 190) zurück. Damit ist der Wert fast auf dem Niveau des Jahres 2009 (134 Fälle).

Gesunken ist aber auch die Aufklärungsquote – und zwar auf 13,53 Prozent (2018: 24,74 Prozent). „Die gesunkene Aufklärungsquote beruht auf einer statistischen Ungenauigkeit, die dadurch hervorgerufen wird, dass im Jahr 2018 zwei unabhängige Täter sowie eine Tätergruppe aus dem Umland Delmenhorst, die für zahlreiche Delikte verantwortlich gemacht werden konnten, ermittelt worden sind und erfreulicherweise eingesperrt werden konnten“, erklärt Wächter. „Das zieht nach sich, dass die Aufklärungsquote jetzt wieder runter gegangen ist und sich auf einem für Wohnungseinbruchdiebstahl relativ normalen Maß bewegt.“

In der Stadt Delmenhorst sei der gegenteilige Effekt zu beobachten gewesen – dort stieg die Aufklärungsquote um acht Prozentpunkte auf 32,64 Prozent an. „Viele Fälle wurden 2018 schon erfasst, konnten aber erst in 2019 aufgeklärt werden“, erklärt Wächter.

Gleichbleibend gut ist die Aufklärung bei Eigentumsdelikten, also Diebstählen im Allgemeinen. Von 1655 Fällen – zu denen auch die Wohnungseinbruchdiebstähle gezählt werden – wurden 463 (27,98 Prozent) aufgeklärt.

• Körperverletzung

„Ich bin stolz darauf, dass wir auch im vergangenen Jahr in diesem Deliktsbereich eine beeindruckend hohe Aufklärungsquote erreicht haben“, sagt Inspektionsleiter Stilke. 89,64 Prozent betrug die Quote im Landkreis – von 878 Delikten wurden 787 aufgeklärt.

• Rauschgift

Noch besser ist die Aufklärung nur bei der Rauschgiftkriminalität. 97,10 Prozent der 345 Fälle konnte aufgeklärt werden. „Rauschgiftkriminalität wird weiterhin konsequent verfolgt. Illegal konsumierte Betäubungsmittel schaden in jedem Jahr vielen Menschen und können sich indirekt auch auf das private Umfeld der Konsumierenden auswirken. Ebenso können Rauschmittel eine besondere Gefährdung im Straßenverkehr verursachen. Wir arbeiten daher weiter daran, die Aufklärung dieser Delikte auf dem hohen Niveau des letzten Jahres zu halten“, kommentiert Andre Wächter.

• Gewalt gegen Polizei

22 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte wurden im vergangenen Jahr verzeichnet – mehr als die Hälfte, nämlich zwölf Fälle, waren tätliche Angriffe. Hinzu kamen Widerstand gegen die Beamten und Bedrohung. Zu einer Körperverletzung gegenüber Polizisten ist es in den vergangenen beiden Jahren im Landkreis nicht gekommen.

• Cybermobbing

In der Internetkriminalität gab es im Vorjahr 314 Fälle im Landkreis Oldenburg (2018: 310). Im Vergleich zum Landkreis Wesermarsch (394 Fälle in 2019) und Delmenhorst (535) ist die Zahl gering.