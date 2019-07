Wildeshausen /Landkreis Nach Ende des Ausbildungs- und Schuljahres drängen die jungen Leute auf den Arbeitsmarkt. Das spiegeln auch die Zahlen der Agentur für Arbeit wider. Sie hat am Mittwoch eine Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent für Juli im Landkreis Oldenburg gemeldet. Im Juni und Mai waren es 3,0 Prozent. Unter den 2387 im Juli (2220 im Juni) arbeitslos gemeldeten Männern und Frauen waren 301 Personen unter 25 Jahren und damit 102 mehr als im Juni.

„Die Arbeitslosenzahl ist im Ferienmonat Juli angewachsen, das liegt vor allem an den Arbeitslosmeldungen von jungen Leuten“, bestätigte Kristjan Messing, Geschäftsführer und stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. „Arbeitslosmeldungen nach dem Schulabschluss sowie nach dem Ende der betrieblichen und schulischen Berufsausbildungen treiben vorübergehend die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen nach oben. Hinzu kommen befristet Beschäftigte, deren Vertrag zum Halbjahr endete. Das ist eine typische saisonale Entwicklung.“ Im Juli seien weniger neue Arbeitsverträge geschlossen und weniger Stellen gemeldet worden. In vielen Betrieben sei zudem Urlaubszeit. Die Einstellungen würden zum Teil auf die Zeit nach den Ferien verschoben, sodass die Arbeitslosenzahlen im September voraussichtlich spürbar sinken würden.

Ein Vergleich zwischen Juli 2018 und Juli 2019 zeigt aber einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote. Vor einem Jahr lag sie bei 3,7 Prozent, also 0,5 Prozentpunkte höher. 301 Personen waren mehr arbeitslos gemeldet.

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Diese Personen werden zur Unterbeschäftigung gerechnet, weil sie für Menschen stehen, denen ein reguläres Beschäftigungsverhältnis fehlt. Es wird von der Agentur unterstellt, dass ohne den Einsatz dieser Maßnahmen bzw. ohne die Zuweisung zu einem Sonderstatus die Arbeitslosigkeit entsprechend höher ausfallen würde. Im Juli waren das 1234 Männer und Frauen. Zusammen mit den 2387 arbeitslos gemeldeten Personen waren 3621 Menschen im Landkreis Oldenburg ohne Job. Im Juli 2018 waren es 4015 Personen.