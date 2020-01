Wildeshausen /Landkreis Wenn das Tierwohl gefährdet ist, greift das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg ein – nicht selten nach Hinweisen von Bürgern. So ist es auch bei der Fuchsstute Martinella, Ponystute Dixi und einem weiteren Pony gewesen, die seit Monaten im Auftrag des Landkreises auf einem Pferdehof in der Region gepflegt werden. Dort wurden sie auch tierärztlich behandelt. Das Pferd und die beiden Ponys suchen ein neues Zuhause. Der Landkreis gibt sie gegen eine Schutzgebühr von 250 Euro ab. Nähere Informationen zu den Tieren können auf der Internetseite des Landkreises Oldenburg eingesehen werden.

Die Kreisverwaltung berichtet, dass das Veterinäramt im Vorjahr diverse Male Tierhalter überprüft hat. In einem Fall meldete sich ein Bürger, dass zwei abgemagerte Hunde auf einem mit Schrott vollgestellten Grundstück gehalten werden. Die Tiere konnten auf dem Grundstück gesehen werden, eine Klingel gab es jedoch nicht. Ein Hund war an einer schweren Kette angebunden, die dieser kaum hinter sich her schleifen konnte. Bei beiden Tieren waren deutlich Rippen und Wirbelsäule zu sehen. Der ältere Hund wirkte geschwächt und hatte Schwierigkeiten, seine Hinterbeine zu bewegen. Der jüngere Hund hatte mehrere Bissverletzungen und eine Schwellung am Kiefer.

Nach Darstellung der Kreisverwaltung reagierte der Tierhalter nicht auf postalische Kontaktaufnahme. Telefongespräche seien abrupt abgebrochen worden. Der Landkreis ordnete schriftlich an, dass die Tiere umgehend tierärztlich versorgt werden müssen. Der Tierhalter habe aber nicht reagiert. Im Gegenteil: Die Situation habe sich bei einer weiteren Kontrolle noch verschlechtert. Damit die Tiere nicht weiter leiden mussten, sei unverzügliches Handeln erforderlich geworden. Die Tiere wurden durch das Veterinäramt mit Unterstützung der Polizei vom Gelände geholt und tierärztlich versorgt. Sie bekamen Schmerzmittel und Antibiotika. Gegen den Halter wurde ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot angeordnet.

Die Kreisverwaltung lobte den Mut von Bürgern, auf solche Missstände in der Tierhaltung hinzuweisen. Die Hunde könnten bald in ein neues Zuhause vermittelt werden.