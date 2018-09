Wildeshausen /Landkreis 75 Prozent der Krandelbad-Besucher gehen gerne in das Wildeshauser Schwimmbad. 21 Prozent gehen nicht gern ins Krandelbad. Und die drei Prozent, die noch nie dort waren, sagen zum größten Teil, dass ihnen das Angebot nicht zusagt. Das zumindest ist der aktuelle Stand, wenn man auf das Tortendiagramm der Krandelbad-Kundenumfrage blickt. Mit klarem Abstand zu den übrigen Schulnoten gaben 44,53 Prozent zudem dem Bad die Note 2.

Großteil für Note 2

Zwischen dem 1. Februar und 30. April haben 411 Teilnehmer Aspekte wie Preise, Gastronomie und Angebote bewertet. Die Umfrage war auch online möglich.

Einige Punkte stechen positiv hervor: 54,74 Prozent der Befragten sind zufrieden mit den Öffnungszeiten, 15,82 sehr zufrieden. Das Veranstaltungsprogramm kommt bei 57,18 Prozent der Befragten gut, bei 9 Prozent sehr gut an. Allerdings: 37 Prozent gehen selten ins Krandelbad, dagegen 36 wöchentlich, sechs Prozent gaben an, nie in das Hallen- und Freibad zu gehen. Als Gründe für „selten“ oder „nie“ führten die Befragten Argumente wie Öffnungszeiten, zu hohe Eintrittspreise oder Zeitmangel an.

Die Eintrittspreise waren es auch, die bei der Punktevergabe im Schnitt mit am schwächsten bewertet wurden. Für Service und Mitarbeiter vergaben die Befragten einen bis fünf Punkte – je mehr Punkte, desto besser.

38,93 Prozent bewerteten die Mitarbeiter mit fünf, 37,71 mit vier Punkten. Schwächer schnitten die Eintrittspreise ab: Sie wurden im Durchschnitt mit 3,40 Punkten bewertet. Auch in puncto Ruhezone (3,14 Punkte) und Beckenangebot (2,95) ist noch Luft nach oben. Am schwächsten schnitt das Gastronomieangebot (2,33) ab. Besser sieht es bei der Einrichtung aus: Die Umkleiden wurden im Schnitt mit 3,83, die sanitären Anlagen mit 3,76 und die Duschen mit 3,92 Punkten bewertet. 3,91 Punkte gab es für die Parkmöglichkeiten.

77,62 Prozent der Besucher kommen aus Wildeshausen, 7,06 aus Dötlingen und 3,41 aus Großenkneten. Sogar Bochum, Stuttgart und Münster wurden angegeben – jeweils mit 0,24 Prozent.

Preise überarbeiten

Wünsche, was verbessert werden müsse, konnten die Befragten angeben. Am häufigsten genannt wurde unter anderem, das Bad kinder- und familienfreundlicher zu gestalten, Öffnungszeiten auszuweiten, Attraktionen auch im Hallenbad zu bieten und die Kursangebote auszuweiten. Ebenso forderten einige Befragte, die Eintrittspreise zu überarbeiten (mehr Ermäßigungen, Saisonkarten wieder einführen).

Dieses Thema griffen die Jusos Wildeshausen-Harpstedt-Dötlingen in einer jüngsten Mitteilung auf. Am 16. August hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur beschlossen, dass alle Schüler, Azubis und Studenten zukünftig 2 statt 3,50 Euro für den Eintritt im Krandelbad bezahlen müssen. Dieser Beschluss ist vom Verwaltungsausschuss abschließend behandelt worden. Dies sei ein großer Erfolg für die jungen Sozialdemokraten. Zusätzlich sollen bald Kinder bis sechs Jahren freien Eintritt ins Wildeshauser Bad haben. Einig sind sich Tamino Büttner und Matthias Kluck darüber, dass die Ergebnisse der Kundenumfrage in die strukturellen Veränderungen des Krandelbades einbezogen werden müssen. „So ergibt sich aus der aktuellen Umfrage, dass circa 57 Prozent der Schwimmerinnen und Schwimmer weniger als eine Stunde schwimmen. Diese können wir über einen Schwimmer-Tarif entlasten“, meinen die jungen Sozialdemokraten.

Die Jusos halten ein Saison- und Familienkarten-Modell für besser geeignet und wollen sich auch zukünftig für dieses einsetzen.