Leben In Wildeshausen: UWG gegen „Fremdkörper“ in Siedlungen

Wildeshausen Die UWG-Ratsfraktion beantragt, die Bebauungspläne (B-Pläne) der Wohngebiete in Wildeshausen so anzupassen, dass neu zu errichtende Gebäude nur noch zulässig sind, wenn sie sich nach dem umbauten Raum, ihrer Größe und insbesondere ihrer Firsthöhe in die Struktur und das Erscheinungsbild des Wohngebietes einpassen. Ferner will die Fraktion wissen, welche Bauvorhaben aktuell der Stadt bekannt sind, die ihrem Antrag zuwiderlaufen.

Nach Darstellung der UWG hat sich die Stadt das Ziel gesetzt, neu zu schaffenden sozialen Wohnraum für die Einwohner der Stadt zu fördern und zu unterstützen. Besonders noch unbebaute Grundstücke in älteren Wohngebieten der Stadt sollen nun durch Lückenschluss bebaut werden. Dieser Zielsetzung seien viele Investoren und Bauherren in den vergangenen Jahren sowohl in der Innenstadt als auch in den bestehenden Wohngebieten durch rege Bautätigkeit gefolgt. Ob es sich hier immer auch um bezahlbaren Wohnraum handele, sei fraglich.

Bei näherer Betrachtung hätten diese baurechtlich gesetzeskonformen Bauvorhaben jedoch erhebliche städtebauliche Veränderungen zur Folge. Insbesondere in den gewachsenen Wohngebieten mit eingeschossiger Bauweise zerstöre diese Art von Neubauten die gewachsenen Siedlungsstruktur in den Wohngebieten, so die UWG.

Diese Wohngebäude seien zum Teil überdimensioniert mit Staffelgeschossen errichtet worden. Insbesondere die Anzahl der Wohneinheiten, die Höhe und der umbaute Raum mache die Gebäude im Verhältnis zu den Grundstücksgrößen zu „Fremdkörpern“ im Erscheinungsbild.