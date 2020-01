Wildeshausen Bezahlbarer Wohnraum ist nicht nur in Oldenburg und Bremen Mangelware, sondern auch in Wildeshausen. Bei vielen Sozialwohnungen läuft nach 20 Jahren die Mietpreisbindung aus. Wie aus der Wohnungsbedarfsprognose für Wildeshausen hervorgeht, sollten bis zum Jahr 2025 jährlich 94 neue Wohnungen entstehen, davon mindestens 46 Mietwohnungen. Für die Jahre 2021 bis 2025 wird von einem Bedarf von insgesamt 425 Wohnungen ausgegangen. Insbesondere werden mehr kleine Wohnungen für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte prognostiziert.

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) in Niedersachsen und Bremen fordert deshalb in Neubaugebieten Bauplätze für mehrgeschossige Mietshäuser. Nur mit Ein- und Zweifamilienhäusern könne nicht genügend Wohnraum geschaffen werden. Das sieht auch der Wildeshauser Immobilienmakler Michael Müller so. „Wildeshausen ist mit Mehrfamilienhäusern unterdurchschnittlich besetzt.“ Nötig seien kleine Wohnungen zwischen 45 und 65 Quadratmetern, zum Beispiel für junge Leute in der Ausbildung oder auch alleinstehende Senioren.

In den vergangenen Jahren ist in der Kreisstadt auf Basis des Wohnraumversorgungskonzeptes einiges passiert. So hat die Wohnungsbaugesellschaft GSG (Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft) Oldenburg, an der auch der Landkreis beteiligt ist, an der Raiffeisenstraße die „Heidehöfe“ mit 57 Sozialwohnungen errichtet. Am Kornweg entstand ein zweigeschossiger Komplex mit zwölf Sozialwohnungen, der sich in der Größenordnung kaum von den Nachbargebäuden unterscheidet. Der vorgeschriebene Quadratmeterpreis: 5,60 Euro.

Auch im Wohnquartier „Geest-Höfe“ der VR-Immobilien-Gesellschaft am Lehmkuhlenweg werden drei Mehrfamilienhäuser im sozialen Wohnungsbau entstehen. Die Zielgruppe sind laut Geschäftsführer Olaf Klawonn Senioren und Alleinstehende.

Nach 15 Jahren hat auch die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wildeshausen 2019 im Baugebiet „Vor Bargloy“ neuen bezahlbaren Wohnraum mit bis zu 76 Quadratmetern geschaffen. Die Genossenschaft verfügt über 100 Wohnungen. In den Jahren zuvor hatte sie sich auf die Sanierung von Wohnungen konzentriert.

Im Stadtwesten, in der sogenannten Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, muss noch eine gut 20 Hektar große Fläche entwickelt werden. Aus dem Stadtrat gibt es die Forderung, auch dort preisgünstigen Wohnraum zu schaffen.

Nach Ansicht des Wildeshauser Immobilienunternehmers und ehemaligen Ratsherrn Helmut Müller ist bezahlbares Wohnen das, was man sich aus seinem Einkommen leisten kann. Eine Finanzierung oder Miete dürfe maximal ein Drittel des verfügbaren Einkommens betragen. Diejenigen, die das bezahlbare Wohnen stemmen müssten, hätten auf die Entwicklung der Preise keinen Einfluss, so Müller unlängst gegenüber unserer Zeitung. Die Kommunen könnten durch ihre Planungshoheit die Bodenpreise deckeln. Angesichts der Preisentwicklung am Wohnungsmarkt könne bezahlbarer Wohnraum aber nur von Gesellschaften geleistet werden, die nicht profitorientiert arbeiteten.