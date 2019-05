Minister diskutiert über Arbeit

Wildeshausen Werkverträge, Leiharbeit, geringfügig Beschäftigte und Rente - darüber möchten die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag und der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, am Freitag, 14. Juni, ab 18 Uhr mit Interessierten in der „Gildestube“, Zwischenbrücken 14 in Wildeshausen, sprechen.

Im Werkvertragsrecht konnte die SPD-Bundestagsfraktion durch einige Verschärfungen die Situation von vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbessern, wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag sagt. Beispielsweise ist der Mietforderung von Arbeitgebern für Arbeitsgeräte ein Ende gesetzt. Auch können Unternehmen, die Arbeitnehmer über Subunternehmer beschäftigen lassen, sich nicht mehr von der Verantwortung für die Arbeitsbedingungen freisprechen. Große Diskussionen hat der Vorschlag der „Respekt-Rente“ von Hubertus Heil ausgelöst. Heil habe den „Nerv der Zeit“ getroffen, meint Mittag. Sie hofft auf eine spannende Diskussion.