Wildeshausen Den Anstoß gab eine Diskussion in der Familie: Unternehmer Wilhelm Hoffrogge hatte mit seinen Kindern die Verleihung der Goldenen Kamera an Klimaaktivistin Greta Thunberg am TV-Gerät verfolgt. Die erklärte, dass noch etwa elf Jahre Zeit seien, das Klimaziel von einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad zu erreichen. Dann gebe es kein Zurück mehr. Am nächsten Morgen beim Frühstück fragte der achtjährige Sohn: „Dann werde ich also nur 19 Jahre alt?“ Er wolle handeln für seine Kinder und Enkelkinder, erklärte Hoffrogge in Gut Altona.

Die Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen hatte den Unternehmer zu einem Vortrag über Klimawandel und CO2-Fußabdruck des eigenen Betriebs eingeladen. Der Dienstleister in der Software-Entwicklung und im Projekt-Management, unter anderem ausgezeichnet als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland, stellt sich gerade klimaneutral auf. „Wir haben unsere CO2-Emissionen seit Gründung in 2001 durch den Spezialisten Klim-Aktiv berechnen lassen und durch eine zertifizierte Aufforstungsmaßnahme neutralisiert“, sagte Hoffrogge. Alle Daten des Betriebs kamen auf den Tisch. Gutachten zeigten, dass der Betrieb mit 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über ein energetisch hochwertiges Gebäude verfügt. Mehr geht nicht. Reichlich Ansatzpunkte gebe es aber beim Mobilitäts-Management. Vermeiden, Reduzieren und Kompensieren ist dabei die Prämisse.

„Wir gingen daran, Fuhrpark, Dienstreisen und Kompensationsmöglichkeiten zu betrachten. Hier ergab sich ein großes Einsparungspotential“, so Hoffrogge. Video-Konferenzen ersetzen Dienstreisen, wo es geht. Flüge werden gemieden. Lieber mit der Bahn reisen. Hoffrogge fuhr alleine 35 000 Kilometer mit dem Dienstwagen pro Jahr. Heute seien es noch 25 000.

Bonussystem entwickelt

Die Firma entwickelte zum Beispiel ein Bonussystem, wenn die Mitarbeiter mit dem Fahrrad, per Bahn oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen. Zudem soll es mehr Fahrgemeinschaften geben. Die Prämie, die der Betrieb zahlt, kann ausgezahlt oder in das zertifizierte Aufforstungsprojekt in Nicaragua gesteckt werden. „Dort wachsen Bäume viermal so schnell wie hier und binden das CO2.“ Hoffrogge ließ entsprechend seiner CO2-Bilanz aus den vergangenen 20 Jahren 10 700 Bäume auf 6,4 Hektar, eine Fläche so groß wie neun Fußballfelder, pflanzen. Durchschnittlich neun Kilogramm CO2 jährlich bindet ein Baum. In 20 Jahren 180 Kilogramm.

Hoffrogge appellierte an die MIT-Mitglieder, seinem Schritt zu folgen und auch CO2-Bilanzen und damit den CO2-Fußabdruck zu ermitteln. „Die Mitarbeiter wollen das auch – vor allem, wenn sie jünger sind. Bei der Entscheidung zwischen zwei Betrieben unterschreiben sie lieber bei einem Betrieb, dem die Zukunft der Erde am Herzen liegt.“ Das könne bei der Mitarbeitersuche ein erheblicher Vorteil sein – abgesehen davon, „dass die Menschheit ihre letzte Chance hat, um weiterhin mehr oder weniger gut auf dem blauen Planeten leben zu können.“

Wind wird zum Sturm

Eines sei klar: Eis wird zu Wasser und der Wind zu Stürmen. Der Klimawandel sei nicht mehr zu übersehen. Das veranschaulichte der Vortrag, medial gestützt durch Zeitraffertechnik etwa in Bezug auf die Eisschmelze, die immer schneller vorangeht, sowie das Auftauen der Permafrost-Böden. „Wenn die komplett auftauen, dann ist ein Kippelement nicht mehr umkehrbar. Die Folgen sind fatal.“

Hoffrogge forderte zusammen mit dem MIT-Vorsitzendem Ingo Hermes dazu auf, sich auf einer Liste einzutragen, um mehr über CO2-Fußabdruck und CO2-Bilanz für seinen Betrieb zu erfahren. Zwölf Betriebe trugen sich spontan in die Liste ein. Hoffrogge hat inzwischen das Know-how und bot Hilfestellung bei Fragen an. Abschließend hielt er es mit dem Albert Einstein-Zitat: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“