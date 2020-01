Wildeshausen Ganz schön was los am Twistringer Weg in Wildeshausen – das Gegacker ist von der Straße aus nicht zu überhören: Seit einigen Tagen leben dort rund 300 Hühner in einem mobilen Stall. „Kurz vor Weihnachten sind die Hühner eingezogen, zunächst mussten sie zwei Wochen lang im Stall bleiben, nun sind sie täglich draußen“, erzählt Sascha Nageler, der den Stall zusammen mit seinem Schwiegervater Georg Winter betreibt. In Eigenarbeit haben die beiden Männer aus einem Lkw-Anhänger das Zuhause für gut 300 Tiere geschaffen.

„Die Idee hat sich im letzten Jahr entwickelt, im August haben wir angefangen zu bauen“, sagt Nageler. Einzelne Komponenten habe man dann zugekauft – wie beispielsweise die Nester. „Das ist eine spezielle Anfertigung, das haben wir den Fachleuten überlassen“, erinnert sich Winter. Letztendlich seien aber 80 Prozent in Eigenarbeit entstanden. „Ich hatte den technischen Sachverstand, mein Schwiegersohn das Fachwissen rund um die Tierhaltung“, erklärt Winter die Rollenverteilung des Duos. Stangen für die Tiere, Futter- und Wasserstellen, all das haben die beiden Männer eingebaut. Im Dezember war es dann so weit: „Da konnten die Hühner einziehen“, freut sich Nageler. Am Twistringer Weg steht nun der mobile Stall, auf die Auslauffläche davor können die Tiere jeden Tag. „Es ist Freilandhaltung – das war uns sehr wichtig“, sagt Winter, der das Ganze als Hobby sieht.

Neben dem Stall mussten die beiden Männer auch noch eine Sortiermaschine für die Eier anschaffen. Die steht in Rüssen (Twistringen) auf dem Hof von Nagelers Eltern. Etwa 250 Eier legen die Hühner pro Tag, sie werden nach Gewicht sortiert und verpackt. Dann kommen sie in den Automaten an der Twistringer Straße. „Der ist Tag und Nacht zugänglich und einfach zu bedienen. Geld rein, auswählen, was man möchte, dann öffnet sich die Klappe“, sagt Nageler.

Die Nachfrage nach den frischen Freiland-Eiern sei in den ersten Tagen bereits überwältigend gewesen. „Damit hätten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet“, meint Winter. Um die Nachfrage zu decken, könne sich das Duo vorstellen, in einiger Zeit auch einen zweiten Lkw umzubauen. „Aber erst einmal wollen wir abwarten, wie es sich weiter entwickelt“, sagt Nageler.

Dass viele Menschen neugierig seien, was es mit dem Hühnerstall auf sich habe, haben die beiden Männer bereits gemerkt. „Viele Eltern mit ihren Kindern bleiben stehen und schauen nach den Hühnern“, sagt Winter, der den Stall vor Ort gern für Besucher zugängig macht.