Wildeshausen Der Monumentendienst und der Landkreis Oldenburg bieten am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr im Kreishaus in Wildeshausen den Vortrag „Holzschutz in der Denkmalpflege“. Joachim Wießner, Sachverständiger für das Holzschutz- und Bautenschutzgewerbe, gibt Einblicke, wie man sich vor Holzschädlingen schützen kann.

Ob Gewöhnlicher Nagekäfer, Gescheckter Nagekäfer, Brauner Faulpelz oder auch Trotzkopf – sie alle vereint eine unangenehme Eigenschaft: Sie können das Holz in historischen Gebäuden schädigen oder zerstören. Diese unerwünschten Mitbewohner wie auch der Hausbockkäfer, der im Volksmund einfach nur Holzwurm genannt wird, können die Statik eines Hauses oder des Dachstuhls ruinieren. Die Schäden sind gewaltig, die Bekämpfung schwierig. Ein Befall muss möglichst früh erkannt werden, bleibt jedoch häufig lange unentdeckt. Doch woher kommen die Holzschädlinge? Was sind die Ursachen für einen Befall? Und was kann man tun, um sie wieder loszuwerden? Noch interessanter ist die Frage, was mit baulichen Maßnahmen getan werden kann, dass sie sich erst gar nicht einnisten.

Klarheit zu all diesen Fragen gibt der Referent Wießner. Der erfahrene Holzschutzexperte arbeitet seit mehr als 40 Jahren deutschlandweit auf dem Gebiet des Holzschutzes und hat in dieser Zeit sehr viele neue Verfahrenswege zur Bekämpfung von Holzschädlingen entwickelt, die funktionieren und wirtschaftlich sind.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung bitte beim Monumentendienst unter Telefon 0 44 35/9 70 24 24 oder per E-Mail: kontakt@monumentendienst.de.