Nach Ausbruch Bei Geestland: Derzeit 30 Corona-Infizierte im Landkreis Oldenburg

100 Menschen tummeln sich vor Supermarkt in Ahlhorn

Für Diskussionen hat ein Vorfall auf einem Supermarktvorplatz in Ahlhorn gesorgt. Eine Person schilderte ihre Beobachtung vom Mittwoch in der Facebook-Gruppe „Großenkneten, meine Gemeinde“. Demnach befanden sich auf dem Marktvorplatz etwa 100 Personen. Wie ein Nutzer schrieb, waren sie in Kleinbussen zum Supermarkt gebracht worden und hielten sich nicht an die Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Auf Nachfrage teilte Klaus Bigalke, Erster Gemeinderat, mit, dass die Unternehmen, zu denen die Busse gehören, an die geltenden Regeln für ihre Mitarbeiter erinnert wurden. Außerdem wurde der Supermarkt aufgefordert, wieder einen Sicherheitsdienst einzusetzen.

Ein Kind an der Grundschule Ahlhorn steht unter Quarantäne. Das bestätigte Bigalke auf Nachfrage. Bei dem Kind handelt es sich um die direkte Kontaktperson eines Infizierten. Weitere Maßnahmen sind vorerst nicht vorgesehen. Der eingeschränkte Regelbetrieb an der Schule läuft weiter.

Aus politischen Kreisen nimmt Elke Szepanski, Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen, Stellung: „Die Veröffentlichungen hinterlassen den Eindruck, dass das Krisenmanagement überwiegend in der Hand von Geestland liegt. Dies beunruhigt uns sehr, um es mal vorsichtig auszudrücken“, schreibt sie in einer Mitteilung. Dass die Infizierten hauptsächlich dezentral wohnen, würde nicht beruhigen.