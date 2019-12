Wildeshausen Der 15. Dezember ist ein magisches Datum für Bus- und Bahnfahrer: Der Fahrplanwechsel steht an. Auch beim Bürgerbus Wildeshausen gibt es Änderungen. Auf der Linie 283 entfällt die Haltestelle „Spascher Feldweg“, wie Bürgerbus-Vereinsvorsitzende Renate Hocke sagt. Endstation sei künftig „Blumenweg“. Zwei neue Haltestellen soll es auf der Pestruper Straße geben.

• Wo liegt das Problem?

Wenn es um ein neues Verkehrskonzept für Wildeshausen geht, möchte der Bürgerbus-Verein stärker eingebunden werden. „Wenn wir das Klima retten wollen, müssen wir stärker auf den ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehr) setzen“, sagt Hocke. In Wildeshausen seien die Bedingungen dafür denkbar schlecht. „Die Stadt ist nicht dafür gebaut worden.“ Viele Wohnviertel seien ein Labyrinth, aus dem der Bürgerbus nur schwer herauskomme.

• Zwei Beispiele

Um zur Himmelsthür zu gelangen, kann der Bürgerbus nicht die Dr.-Klingenberg-Straße nutzen, sondern muss über die Ratsherr-Hoopmann-Straße zurück über die Harpstedter Straße und die Heilstättenstraße hoch zum Himmelsthür-Gelände, um dort zu wenden. Effektiver sei es, die Dr.-Klingenberg-Straße zu öffnen. Sehr gefährlich sei es zudem, links auf eine Hauptstraße wie die Harpstedter Straße abzubiegen.

Zweitens: Kompliziert ist laut Hocke die Anbindung des Katenbäker Bergs. In dem Wohngebiet gebe es viele Rechts-vor-links-Situationen. Die Einsehbarkeit der Straßen sei teilweise schlecht.

• Wie sind die Zahlen?

Seit der Inbetriebnahme vor gut neun Jahren gehen die Fahrgastzahlen in die Höhe. Die 10 000er-Marke werde in diesem Jahr, wie zunächst erhofft, aber nicht übersprungen. Stärkster Monat in diesem Jahr war der Januar mit 1013 Fahrgästen (plus 14 % gegenüber Januar 2018). Im Oktober und November gab es überraschend einen Rückgang. Zudem stellt sich der Bürgerbus auf weniger Fahrgäste der Diakonie ein.

• Wer fährt den Bus?

Derzeit hat der Bürgerbus-Verein 18 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer, die besonders geschult wurden. Drei wurden kürzlich dazu gewonnen. Die Fahrer beklagen die Zunahme von Verkehrs-Rowdys. So werde der Bürgerbus regelmäßig geschnitten. Kürzlich sei der Bus, der an einer Haltestelle stand, sogar rechts von einem Radfahrer überholt worden, berichtet Vorsitzende Renate Hocke.

• Was zahlt die Stadt?

Der Bürgerbus-Verein erhält – vorbehaltlich der Zustimmung des Rats an diesem Donnerstag – einen Zuschuss von 14 500 Euro jährlich aus dem Stadtsäckel.

• Gibt es Vorschläge?

Vereinsvorsitzende Renate Hocke spricht sich gegen eine Einbahnstraßen-Regelung auf der Wester- und der Huntestraße aus. „Die Regeln müssen eingehalten werden: also Schritttempo.“ Daher sollte stärker kontrolliert werden. Grundsätzlich müsse der ÖPNV in Wildeshausen gestärkt werden, meint Hocke.