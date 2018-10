Wildeshausen /Neerstedt Idyllisch am Hunteufer gelegen, hat am Freitag die überörtliche Gemeinschaftspraxis der Landärzte Dötlingen eröffnet. Die Praxis befindet sich in den Räumen im Wohnpark, am Hunteufer 4, und wird von vier Fachärzten betreut.

„Der Standort ist einfach klasse“, sagt der Facharzt für Allgemeinmedizin Ansgar Schmidek. Die Räumlichkeiten befinden sich in einer zur Praxis umgebauten Wohnung des Wohnparks. Es gibt eine Rezeption, einen Wartebereich, ein Sprechzimmer, ein Kombinationszimmer (Sprech-/Behandlungszimmer) und ein kleines Labor.

„Die Arztversorgung in Wildeshausen ist nicht sehr gut. Deshalb ist es umso schöner, dass wir jetzt hier einen Standort haben“, so Schmidek

„Die Landärzte Dötlingen“ ist eine seit vielen Jahren in Neerstedt ansässige Praxis von Manfred Schwarz, ebenfalls Allgemeinmediziner und Schmidek. Verstärkt wird das Team von Dr. Catrin Halves und Dr. Franziska von Helden, die momentan im letzten Weiterbildungsabschnitt zur Allgemeinmedizinerin ist.

Halves stammt gebürtig aus Bremen und war zwölf Jahre im öffentlichen Gesundheitswesen in Cloppenburg tätig, bis sie sich dazu entschloss, zurück in die Praxis zu gehen. Von Helden absolvierte ihr Medizinstudium in Gießen und war in der Inneren und Allgemeinchirurgie tätig. Mit der Eröffnung der Gemeinschaftspraxis in Wildeshausen wollen die Ärzte ein grundlegend anderes Praxiskonzept umsetzen. „Dadurch haben wir mehr Zeit für den einzelnen Patienten“, so Manfred Schwarz.

Der Hauptsitz der Gemeinschaftspraxis der Landärzte Dötlingen bleibt in Neerstedt. Beide Standorte bilden aber eine Praxis, sagt Schwarz. Denn Wildeshauser können sich auch in Neerstedt behandeln lassen und umgekehrt. „Die komplette Geräteausstattung, wie unter anderem EKG und Ultraschall, befindet sich in Neerstedt. Der Patient kann, wenn er beispielsweise aus Wildeshausen kommt, erst hier in die Praxis kommen und wird bei Bedarf nach Neerstedt weiterverwiesen“, erzählt Schmidek. „So können wir Landärzte auch in Wildeshausen vor Ort sein und praktizieren.“

Die Landärzte Dötlingen sind eine Allgemeinmedizinische Lehrpraxis der European Medical School in Oldenburg (EMS). Es gibt einen regelmäßigen Austausch mit der Universität und der Ausbildung junger Ärzte. „Wir wollen unseren Standort für Weiterbildungen interessant machen“, ergänzt Schwarz. Sprechstunden sind zunächst am Montag-, Dienstag- und Donnerstagvormittag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstagnachmittag von 14.30 bis 18 Uhr geplant. Erreichbar ist Praxis zu den Sprechzeiten unter Telefon 0 44 31/9 81 78 86.