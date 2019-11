Wildeshausen Innerhalb weniger Jahre wird die Bahnhofstraße im Herzen von Wildeshausen ihr Gesicht völlig verändern. Nachdem dort bereits drei große Bauprojekte realisiert wurden, steht nun ein weiterer Schritt an. Die Gebäude mit den Hausnummern 7 und 9 sollen Anfang kommenden Jahres abgerissen und durch einen schmucken dreigeschossigen Neubau ersetzt werden.

Das Banner eines Erdbau-Unternehmens deutet schon jetzt auf den bevorstehenden Abriss hin. In den beiden Häusern auf der südlichen Seite der Bahnhofstraße waren zuletzt immer wieder wechselnde Betriebe untergebracht. In dem hellen Haus, unmittelbar am Wall, firmierten ein Tattoo-Studio und zuletzt eine Shisha-Bar, im benachbarten Klinkerbau ein Second-Hand-Geschäft für Kindermode und ein Laden für Deko-Artikel. „Beide Gebäude sind in die Jahre gekommen. Eine Sanierung unter energetischen Gesichtspunkten würde viel zu teuer kommen“, sagt die Wildeshauser Architektin Imke Hillmann auf NWZ-Anfrage.

Sie hat im Auftrag des Hausbesitzers, der namentlich nicht genannt werden möchte, jetzt einen Neubau mit fünf barrierefreien Mietwohnungen entworfen. „Es gibt jeweils zwei Wohnungen mit 75 und mit 95 Quadratmetern“, erläutert Hillmann. „Das Penthouse im Obergeschoss hat eine Fläche von 140 Quadratmetern Wohnfläche.“ Das Gebäude ist komplett unterkellert. Abstellräume, darunter einer für Fahrräder, sind per Aufzug zu erreichen. Alle Wohnungen erhalten Balkone. Für das Obergeschoss ist eine Dachterrasse in südwestlicher Richtung vorgesehen.

Der neue Gebäudekomplex liegt direkt gegenüber einem Haus, in dem früher die „Citipost“ untergebracht war. Investor Hermann Berding hat das am Wall gelegene Haus komplett entkernt und umgestaltet. Aus dem daneben liegenden Bau der „gelben Post“ wurde ein stattliches Wohn- und Geschäftshaus, in dem aktuell noch die Filiale der Oldenburgischen Landesbank (OLB) untergebracht ist. Hier hat sich der Investor an der Gestaltung des schräg gegenüberliegenden Neubaus des Kreienborg-Hauses orientiert. Schon bei diesem 2014 errichteten Wohnhaus war die Architektin Imke Hillmann federführend.

Bei dem Neubau, der jetzt anstelle der Gebäude mit den Nummern 7 und 9 entstehen soll, habe sie sich ebenfalls am Kreienborg-Haus orientiert. Das Gebäude soll sich harmonisch einpassen. Hillmann will auch beim Umweltschutz punkten und plant mit einer Erdwärmepumpe.

Baustart sei aller Voraussicht nach im Frühjahr 2020. Dabei sollen überwiegend heimische Firmen zum Zuge kommen. Läuft alles glatt, könnten die ersten Bewohner ein Jahr später einziehen. Wer dann im Frühjahr 2021 von der Heemstraße in die Bahnhofstraße einfährt, bekommt den Eindruck eines neuen Tores westlich des historischen Stadtwalls.