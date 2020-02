Wildeshausen Das ehemalige Gebäude des städtischen Kindergartens „Pusteblume“ an der Harpstedter Straße in Wildeshausen steht vor dem Abriss. Ein Abrissunternehmen hat mit ersten Arbeiten begonnen. Eigentümer des 1950 Quadratmeter großen Grundstücks ist die Müller Wohnbau Bauträgergesellschaft. Geschäftsführer Helmut Müller lässt dort drei Häuser mit jeweils vier Wohnungen in einer Größe von 50 bis 60 Quadratmetern errichten. „Elf von zwölf Wohnungen sind bereits vergeben“, sagt er und spielt damit auf die große Nachfrage und das geringe Angebot in der Kreisstadt an. Mitte nächsten Jahres sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

KfW-55-Standard

Bei allen künftigen Bauten rückt Müller den Klimaschutz stärker in den Fokus und will nur noch nach KfW-55-Standard bauen. Beispiel: In den Wohnungen und Häusern werden keine Gasheizungen mehr eingebaut, sondern Luftwärmepumpen. „Sie funktionieren ähnlich wie eine Klimaanlage“, meint Müller. „Im Winter kann mit der Luftwärmepumpe geheizt werden, im Sommer gekühlt.“ Beim Klimaschutz sei das oberste Ziel der Verzicht auf fossile Brennstoffe.

Mit Blick in die Zukunft erhalte jede Immobilie einen 400-Volt-Anschluss. Sollte jemand sein Haus mit einer Photovoltaik-Anlage samt Speicher erweitern, könne so später ein Elektroauto geladen werden.

Das betrifft aber nicht nur Müllers Neubaupläne an der Harpstedter Straße, sondern auch im Baugebiet „Vor Barg-loy“. Dort konnte er – ebenfalls von der Stadt – eine Fläche von 6338 Quadratmetern erwerben. Vorgesehen sind dort 26 Doppel- und Reihenhäuser mit je gut 100 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche. Vier Häuser sind fertig. Sie wurden noch mit konventionellen Gasheizungen gebaut. Die anderen 22 Doppel- und Reihenhäuser erhalten keinen Gasanschluss mehr, sondern Luftwärmepumpen.

Auch hier ist die Nachfrage groß. Laut Müller sind von den 26 Doppel- und Reihenhäusern bereits 22 vergeben. „Darunter sind viele Kunden, die bei der Vergabe der städtischen Bauplätze in Bargloy nicht zum Zuge gekommen sind.“ Für Müller setzt sich die Bezahlbarkeit von neuem Wohnraum aus einem günstigen Grundstück, einer günstigen und klimafreundlichen Realisation des Gebäudes sowie einer günstigen Finanzierung zusammen. Bauherren könnten jetzt für einen KfW-55-Standard von den gerade verbesserten Konditionen der KfW-Bank profitieren.

Stadt angeschrieben

Beim Klimaschutz geht Helmut Müller inzwischen so weit, dass er sich wünscht, dass die Stadt und andere Kommunen preiswertes Bauland für Klimaschutzquartiere nach dem KfW-55-Standard anbieten würden. Einen entsprechenden Brief habe er an die Stadt Wildeshausen geschickt. „Nichts zu tun ist der falsche Weg“, sagt er.

Die von Müller geplanten Häuser sollen die Kriterien für die Grüne Hausnummer erfüllen, für die sich die Eigentümer dann bewerben können. Mit der Grünen Hausnummer werde auch nach außen sichtbar, dass die Wohnhäuser energieeffizient und klimafreundlich sind. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es derzeit 50 Gebäude im Landkreises Oldenburg mit einer Grünen Hausnummer der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen.