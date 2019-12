Wildeshausen /Oldenburg Bei den Fahrten am Wochenende zum Lambertimarkt in Oldenburg hat es Ausfälle beim Busverkehr gegeben. Kunden warteten vergeblich. Das räumten die Verkehrsbetriebe Oldenburg-Land (VOL) ein, die vom Landkreis und dem Zweckverband Bremen/Niedersachsen mit dem Sonderverkehr beauftragt wurde. Leider seien die Touren an den ersten Adventswochenenden „nicht in der Verlässlichkeit durchgeführt worden, wie es der Fahrgast erwarten darf“, teilte VOL-Geschäftsführer Leo Wilmering am Mittwoch mit.

„Der Grund dafür war, dass diese Fahrten für das erste Wochenende im Dezember nur „händisch“ in unsere Dienstplanerstellung eingepflegt wurden, nicht jedoch in der Datenbank hinterlegt.“ Zudem sei es vor dem ersten Dezemberwochenende zu einem Ad-hoc-Personalwechsel in der Disposition gekommen, so dass niemand wusste, wer mit welchen Informationen versorgt war.

Wilmering: „Zwar konnten wir sehen, dass die Fahrt zum Lambertimarkt einem Fahrer zugeteilt wurde, jedoch haben wir nicht damit gerechnet, dass dies erst geschehen ist, nachdem der Fahrer seinen Dienstplan erhalten hat. Dieser wusste somit nichts von der Fahrt und hat sie folglich auch nicht durchgeführt. Der Samstag wurde planmäßig gefahren.“

Da die Touren zum Lambertimarkt nicht in der Datenbank hinterlegt waren, tauchten diese an dem vergangenen Wochenende auch nicht als zu verplanende Fahrten auf. „Damit kam es zu einem Totalausfall dieser beiden Fahrten“, bestätigt Wilmering. Das Unternehmen bedauere diesen Vorfall zutiefst und versicherte, „dass nach Implementierung der Fahrten in die Datenbank, die weiteren Fahrten zuverlässig durchgeführt werden“.