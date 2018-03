Wildeshausen An diesem Donnerstag ist der Weltwassertag. „Für uns ist dieses Jahr jeder Tag Weltwassertag“, meint Gunnar Meister, Pressesprecher des OOWV. Der Grund: Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband feiert 2018 sein 70-jähriges Bestehen. „Seit 70 Jahren sorgen wir für eine zuverlässige Wasserversorgung im Nordwesten“, so Meister, „und der Wasserpreis ist im 27. Jahr stabil.“

Der OOWV öffnet im Laufe des Jahres mehrere Wasserwerke und stellt sich und sein Produkt mit Tagen der offenen Tür vor – so auch am Sonntag, 19. August, im Wasserwerk Wildeshausen. Auf dem Gelände an der Pestruper Straße wird derzeit für 1,5 Millionen Euro eine neue Betriebsstelle gebaut. Die soll Mitte August fertig sein, wie OOWV-Regionalleiter Stefan Fauerbach berichtet. Deshalb findet der zentrale Festakt zum 70-jährigen OOWV-Bestehen am Freitag, 17. August, in Wildeshausen statt und wird mit der offiziellen Einweihung der neuen Betriebsstelle verbunden. Unter den Geburtstagsgästen mit zahlreichen Verbandsfunktionären und Politikern wird auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sein.

„Wasser ist Vertrauenssache“, erklärt Gunnar Meister. Deshalb habe der OOWV die Themen Grundwasserschutz, Wasserqualität sowie Nitrat- und Phosphatbelastung oben auf der Agenda stehen. „Wenn wir die Wasserwerke öffnen, wollen wir unseren Kunden den Anspruch, den wir an das Lebensmittel Nummer 1 stellen, vor Augen führen“, sagt Tanja Balz (OOWV). Pro Veranstaltung würden 1500 Gäste erwartet. Neben Wildeshausen sind unter anderem Veranstaltungen in den Wasserwerken Nethen, Thülsfelde, Holdorf, Marienhafe und auf dem Biohof Bakenhus geplant. Zum Programm gehören jeweils Expertengespräche, eine Bühnenshow, eine Wasserlounge, eine Drohnenaktion sowie Spielmodule. „Wir wollen uns auf unterschiedliche Art und Weise dem Thema Wasser nähern – spielerisch, multimedial und informativ“, so Meister. Unter anderem sollen die Bürger für den Wert des Wassers sensibilisiert werden. Erklärt wird, was für ein Aufwand es ist, Trinkwasser herzustellen und wo der Ursprung des OOWV in der Wasserversorgung liegt.

Neben Wildeshausen (7,5 Kubikmeter Wasser im Jahr) gibt es im Landkreis Oldenburg weitere OOWV-Wasserwerke in den Gemeinden Harpstedt und Großenkneten. Das Thema Nitrat spielt laut Meister eine immer größere Rolle. „Mit der Düngeverordnung sind wir noch nicht am Ende der Diskussion.“ Gelange Nitrat (lösliches Salz) ins Grundwasser und müsse dieses aufwendig in den Wasserwerken entsalzt werden, würde der Kubikmeter Wasser wohl nicht mehr lediglich 90 Cent kosten, sondern 1,40 bis 1,60 Euro.