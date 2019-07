Wildeshausen Die Heide blüht. Das Pestruper Gräberfeld in Wildeshausen ist zwar weit entfernt von der Pracht vergangener Jahre, aber das lila Kraut ist hier und da deutlich zu erkennen.

„Die aktuelle Trockenheit und die Folgen des trockenen Sommers 2018 haben der Heide weiter zu schaffen gemacht“, sagt Ernst-August Bergmann, Dezernent im Forstamt Ahlhorn. Die Heide habe noch keine richtige Zeit zur Erholung gehabt. Wenig Regen bedeute kurze Triebe und damit weniger Blüten. Selbst wenn es jetzt noch regnen sollte, sei dennoch nur mit einer spärlichen Heideblüte zu rechnen.

Sein Försterkollege Rainer Städing war zuletzt vor einer Woche auf dem Pestruper Gräberfeld unterwegs. „Das Gelände sieht aus wie ein Flickenteppich“, sagt er. Einerseits gebe es viel vertrocknete Heide, andererseits komme frisches Grün durch. Städing hat ebenso beobachtet, dass in diesem Jahr weniger Birken und Kiefern hochgekommen seien. Auch das führt er auf die Trockenheit zurück.

Die 34 Hektar große, von frühzeitlichen Grabhügeln durchzogene Heidelandschaft muss regelmäßig gepflegt, also bewirtschaftet werden. Von März bis Mitte Mai und von Oktober bis kurz vor Weihnachten stehen 70 Diepholzer Moorschnucken auf dem Pestruper Gräberfeld, fressen den Magerrasen zwischen den Heidepflanzen und geben der Heide so Raum zum Überleben.

Zum Vergleich: In der Lüneburger Heide können Besucher ganzjährig Schafe beobachten. Das liegt nach Darstellung von Bergmann an der Größe des Gebietes. „Dort gibt es genügend Ausweichflächen für die Schafe, so dass die Heide keinen Schaden nimmt.“

Das Pestruper Gräberfeld gilt wie die Großsteingräber drumherum als Kleinod im Naturpark Wildeshauser Geest. Beides soll durch das geplante Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen (UZW) in der alten Feuerwehr touristisch stärker vermarktet werden.