Wildeshausen Die Vorbereitungen für das 616. Gildefest zu Pfingsten gehen in die heiße Phase. Spätestens ab diesem Montagabend, 3. Juni, ist im Wildeshauser Stadtbild nicht zu übersehen, dass das Fest der Feste in der Kreisstadt naht. Um 19 Uhr wird nämlich der Gildeplatz voll gesperrt und entfällt damit als Parkfläche.

Der Grund: Am Dienstag, 4. Juni, beginnt morgens der Aufbau des Festzeltes, in dem zu Pfingsten vier Nächte nonstop gefeiert wird. Die Autofahrer werden daher gebeten, den Gildeplatz an Montagabend nicht mehr zu nutzen. Die Zufahrt zur Parkpalette bleibt offen, so dass diese Stellfläche weiter genutzt werden kann. Nach Angaben der Stadt bleibt der Gildeplatz bis Mittwoch, 19. Juni, 19 Uhr, gesperrt.

Tipp für Autofahrer: Die Volksbank Wildeshauser Geest wird während des Aufbaus und in der Gildewoche die Parkplätze auf ihrer Fläche an der Ecke Bahnhofstraße/ Neue Straße kostenlos zur Verfügung stellen.

Am Mittwoch und Donnerstag vor Pfingsten muss auf Grund des Zeltaufbaus mit Behinderungen auf der Wittekind- und Kaiserstraße gerechnet werden. Die Schützengilde bittet darum, diesen Bereich zu umfahren. Die Aufbauarbeiten auf dem Marktplatz beginnen ebenfalls ab Mittwoch.

Der Wochenmarkt am Donnerstag wird neben den Westerstraße wie gehabt auf dem Marktplatz stattfinden. Er wird durch den Aufbau nicht behindert.

Für Pfingstsonntag, 9. Juni, bittet die Gilde darum, dass ab 8 Uhr morgens keine Fahrzeuge abgestellt werden in der Westerstraße, Heiligenstraße, Kleine Straße, Stellmacherplatz und in der Einmündung Huntestraße/Ecke Kirchstraße. Der Grund ist der Handwerker- und Kleinkunstmarkt an diesem Tag.

Während des Gildefestes werden die Hunte-, Wester- und Bahnhofstraße (ab Neue Straße) fast durchgängig für den Verkehr gesperrt werden.