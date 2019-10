Wildeshausen Es gilt als das Mega-Thema der immer älter werdenden Gesellschaft: Wie soll dem Fachkräftemangel in der Pflegebranche begegnet werden? Gerade hat sich die „Konzertierte Aktion Pflege“ in Niedersachsen darauf verständigt, dass Pflegekräfte künftig mehr verdienen und Leistungen in der ambulanten Pflege höher vergütet werden sollen. Einen weiteren Schritt auf dem Weg hin zu verbesserten Bedingungen für Pflegekräfte geht der Pflegedienst des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Wildeshausen: mehr Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dienstleisters.

„Wir versuchen wegzukommen von alten Strukturen“, erläutert Pflegedienstleiterin Jana Meichsner (35). Jede Mitarbeiterin aus dem 14-köpfigen Team musste bislang jedes zweite Wochenende arbeiten. Die Liste der Überstunden wurde länger. Die Unzufriedenheit wuchs.

Meichsner und ihre Stellvertreterin Nadine Altscher steuerten gegen: Seit einiger Zeit können die Mitarbeiterinnen ihre Wochenend-Dienstplanung eigenständig gestalten. In der Regel müsse jede nur einmal pro Monat am Wochenende arbeiten. „Und wir hatten noch nie Probleme, die Dienste besetzen zu können“, freut sich Meichsner. Zudem wurde die Tourenplanung gestrafft. Und der „Paritätische“ bietet eine „Bezugspflege“ an. Das heißt: Die Kunden werden von maximal zwei wechselnden Pflegekräften betreut. Das entspreche auch dem Wunsch der Mitarbeiterinnen.

Der Pflegedienst betreut nach eigenen Angaben rund 80 Kunden in der Region. Die „Frühschicht-Tour“ geht in der Regel von 6 bis 11 Uhr; die späteste Schicht geht von 16.15 bis 20.30 Uhr. „Wir nehmen keine Kunden auf, die nicht zu uns passen“, sagt Meichsner. So könne der Pflegedienst beispielsweise keine Nachtwachen anbieten. Auch sei es logistisch nicht möglich, dass alle Kunden um 8 Uhr aufgesucht werden. Der Paritätische könne von sich behaupten, kaum vom Fachkräftemangel betroffen zu sein.

Die Pflegedienstleiterin empfiehlt den Führungskräften in den übrigen Einrichtungen, die internen Strukturen zu überdenken und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker einzubinden. „Da gibt es viel Verbesserungspotenzial.“ Noch immer werde der motivierte Nachwuchs vielerorts zu Hilfstätigkeiten herangezogen. Meichsner lobt zudem die Weichenstellungen der „Konzertierten Aktion“. Künftig würden Pflegekräfte mehr verdienen und seien tariflich abgesichert. Auch der viel beschworene Bürokratieabbau komme voran. So müsse der Pflegedienst keine umfangreichen Pflegepläne mehr schreiben.

Am Dienstplan kommt der Dienstleister aber nicht vorbei: Anfang November stecken die Mitarbeiterinnen die Köpfe wieder zusammen, um die Wochenend-Dienste fürs Jahr 2020 zu vergeben.

• An jedem letzten Donnerstag im Monat, demnächst wieder am 31. Oktober, gibt es ab 19.30 Uhr einen Stammtisch für Wildeshauser Pflegekräfte in der „Gildestube“. Interessierte sind willkommen.