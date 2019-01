Wildeshausen Dem Umzug der Polizeikommissariats in Wildeshausen soll von der Herrlichkeit in ein Gebäude im Gewerbegebiet an der Daimlerstraße steht nichts mehr im Wege. Das Land hat die Mittel für die Umbaukosten frei gegeben, bestätigte Alexander Schaub vom Staatlichen Baumanagement Ems-Weser auf Anfrage. Noch am Mittwoch saßen Vertreter der beteiligten Behörden zusammen, um letzte Details zu klären. Die Handwerkerleistungen sollen in Kürze ausgeschrieben werden.

Mittlerweile sind knapp 16 Monate vergangen, als Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Polizeipräsident Johann Kühme sich in Wildeshausen über die Umbaupläne des künftigen Kommissariats an der Daimlerstraße informiert haben. Gekauft hatte das Land die Büroimmobilie bereits im April 2017 für gut eine Million Euro. Bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags im Sommer 2017 waren die notwendigen Umbaukosten zunächst auf 1,847 Millionen Euro geschätzt worden.

Schon damals zeichneten sich Mehrkosten unter anderem für den Brandschutz und für die Instandhaltung der technischen Infrastruktur ab, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Oldenburg mit. Vor Beginn der Umbauarbeiten an der Daimlerstraße hätte zunächst die Finanzierung der Gesamtkosten gesichert werden müssen.

Die Kosten für die „bauliche Herrichtung der besonderen polizeilichen Belange“ würden sich nunmehr auf 1,98 Mio. Euro belaufen. „Dazu kommen erforderliche Bauunterhaltungsarbeiten in Höhe von 575.000 Euro“, so die Polizeidirektion. Zuletzt war sogar von Mehrkosten in Höhe von 750.000 Euro die Rede. Die Planungsgespräche sollen noch in dieser Woche fortgesetzt werden, hieß es beim Staatlichen Baumanagement, das für den Umbau verantwortlich ist.

Ab dem Sommer dieses Jahres soll der Außenbereich hergerichtet werden. „Wann der Einzug in die neue Dienststelle erfolgen kann, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch noch nicht sagen“, hieß es seitens der Polizeidirektion. Das Baumanagement hatte im vergangenen Jahr noch auf einen Umzug Mitte 2020 gehofft. Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariats, zeigte sich erleichtert: „Wir sind froh, dass es endlich weitergehen kann.“