Prioritäten: Elf Bürger in Wertung

Wildeshausen An der Bürgerbefragung der CDW-Fraktion in Wildeshausen zu den Prioritäten bei den Projekten im Haushalt 2020 haben sich elf Personen beteiligt. Drei weitere Bögen wurden nicht berücksichtigt, da sie „eindeutig Vertretern von Interessengemeinschaften zuzurechnen waren“, so CDW-Ratsherr Jens-Peter Hennken.

Liste von Projekten

Die CDW hatte im Internet eine Befragung mit 21 Projekten vorgelegt, die mit Punkten von 1 („stimmt überhaupt nicht“) bis zu 5 („uneingeschränkte Zustimmung“) anhand verschiedener Kriterien bewertet werden konnten. Das diente der Vorbereitung der Sitzung der Ausschusses für Finanzen, Controlling und Wirtschaft am Donnerstag, 14. Mai, 16.30 Uhr, im Rathaus.

Freibad sanieren

In der kleinen, nicht repräsentativen Runde der Teilnehmer an der Befragung gilt als erste Priorität die Sanierung des Freibades (4,13 Punkte). Direkt dahinter folgt der Ausbau des Breitbandnetzes (4,09). Hohe Werte erreichten auch die „Parkeinrichtungen“ (3,88), der Ausbau des Lampenwegs (3,87), der Kindergarten Weizenstraße (3,81) und der bedarfsgerechte Ausbau der Kita-Plätze (3,65). Mit 2,55 fiel das Urgeschichtliche Zentrum (UZW) niedrig aus. Noch niedriger rangierten alle Themen im Zusammenhang mit dem Schultausch.

Den Charakter der nicht-repräsentativen Umfrage hatte die CDW-Fraktion von Beginn an betont. Sie sah das Angebot der kurzfristigen Befragung als einen Versuch der Bürgerbeteiligung.