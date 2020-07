Quarantäne: Tests aller Mitarbeiter

Wildeshausen Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Oldenburg ist erneut rückläufig. Sie liegt jetzt bei 45 Personen, die derzeit an Covid-19 erkrankt sind. Zwar hat es zwei neue Infektionen gegeben, doch die Zahl der Genesenen ist höher als die Zahl der Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen steigt auf 324 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung.

In Quarantäne befinden sich derzeit noch 840 Personen. Sie gilt für Mitarbeiter des Schlachthofs Geestland bis einschließlich Freitag, 10. Juli. Auf Nachfrage teilte der Landkreis Oldenburg mit, dass alle Mitarbeiter am Freitag getestet werden. Sollten die Ergebnisse negativ sein, dürften sie ab Samstag, 11. Juli, wieder arbeiten.

Den Test aller in Quarantäne befindlichen Personen hatte der Landkreis in der Verordnung festgeschrieben, als es vor zwei Wochen zum Corona-Ausbruch im Schlachthof gekommen war. Die aufwendige Testung der Mitarbeiterschaft wird im Schlachthof erfolgen. Dafür dürfen die Mitarbeiter die Quarantäne ausnahmsweise unterbrechen, da sie an sich noch bis Freitagmitternacht gilt. Mit der erneuten Testung setzt der Kreis einen bewusst hohen Standard bei der Kontrolle, heißt es.