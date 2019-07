Wildeshausen Das Ende einer jahrelangen Wartezeit scheint nahe: Spätestens im Frühjahr 2020 soll der Fahrstuhl am historischen Rathaus in Wildeshausen installiert sein. „Den Zeitrahmen müssen wir halten, weil sonst die Fördermittel verfallen“, erklärte Stadtsprecher Hans Ufferfilge auf Anfrage unserer Zeitung. Die Bewilligungsfrist für die Förderung sei um ein halbes Jahr verlängert worden. Sie endet nun am 30. April 2020.

Ufferfilge zufolge finden derzeit letzte Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde statt. So wollten Archäologen noch Proben aus dem Boden am Rathaus nehmen, auf dem später der Aufzug gebaut werden soll. Auch die Ausschreibung für den Hersteller sei in Vorbereitung.

Im Frühsommer vergangenen Jahres hatte der Stadtrat einstimmig für eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 150 000 Euro votiert. Zuvor hatte der Bauausschuss grünes Licht für den Fahrstuhl gegeben, der zwischen dem historischen Rathaus und dem Kaufhaus Schnittker eingebaut werden soll. Insgesamt veranschlagt die Verwaltung für das gesamte Projekt 200 000 Euro. 50 000 Euro davon seien durch Fördermittel gedeckt.

Der Fahrstuhl, für den 80 000 Euro anfallen, wird eine Überdachung samt Windschutz aus Glas haben und mit 1,84 Metern relativ breit sein. Bei 2,25 Metern Länge soll auch ausreichend Platz für eine Begleitperson vorhanden sein. Der Spielraum sei begrenzt, „aber wir kriegen das hin“, meinte Ufferfilge seinerzeit in der Ratssitzung. Um Missbrauch auszuschließen, soll eine Benutzung nur bei Veranstaltungen möglich sein. Nachbar Johannes Lenzschau vom Kaufhaus Schnittker ist laut Ufferfilge zeitig ins Boot geholt worden und unterstützt das Projekt.