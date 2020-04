Reaktionen: Terminkalender für den Hundeplatz?

Wildeshausen Wegen der Coronakrise ist draußen auf den Straßen nicht mehr viel los. Keine Schlenderer in den Fußgängerzonen und keine vollen Marktplätze. Wer jedoch einen Hund hat, der muss vor die Tür. Seit dem 1. April gilt auch in Wildeshausen wieder die Brut- und Setzzeit, die Vierbeiner müssen somit an die Leine. Und die Freilauffläche ist abgesperrt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, wie Stadtsprecher Hans Ufferfilge mitteilt.

Auf Facebook gingen zu dem Thema mehrere Kommentare von Lesern ein, die ganz verschiedener Meinung sind. „Ich finde die Schließung vollkommen in Ordnung. Schließlich soll man ja auch Zuhause bleiben und sich nicht auf einem Hundeplatz treffen. Jeder fasst das Tor an und auch so kann man infiziert werden“, meint zum Beispiel Claudia Peper. Sabine Otte hält dagegen und findet, man könne das Tor ja auch mit Handschuhen anfassen. „Ein Tier muss nicht nur einfach sein Geschäft machen, es muss auch bewegt werden“, konstatiert sie. Sie selbst als Hundebesitzerin würde die Fläche gern nutzen. „Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, wenn sich nur zwei Personen dort befinden.“

Stephan Hartmann ist der Ansicht, dass es anders nicht funktioniere und Elisa Bett schlägt einen Terminkalender vor, in den sich Interessenten eintragen, sodass sich nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig auf der Hundewiese aufhalten. „Nicht jeder Hundebesitzer ist körperlich so fit, dass er seinem Hund genügend Auslauf verschaffen kann“, gibt sie zu bedenken.