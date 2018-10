Wildeshausen Nach der Premiere im Februar öffnet das Repair-Café für Jung und Alt in Wildeshausen erneut am Samstag, 17. November, von 15 bis 18 Uhr im Jugendzentrum Jott-Zett an der Wittekindstraße 9. „Es macht Freude, Menschen zu sehen, die mit ihrem reparierten Wasserkocher wieder nach Hause gehen“, sagte Rebecca Remke, beim Landkreis zuständig für das Projekt Repair-Cafés.

Das Klima schonen

Sie erläuterte am Montag die Idee und stellte zusammen mit Roni Moklaschi vom Jugendzentrum das Programm für den 17. November vor. „Beim Projekt ’Kurze Wege – mach mit beim Klimaschutz’ geht es darum, sich auf lokaler Ebene gegenseitig zu helfen, Ressourcen zu sparen, Abfall zu vermeiden und damit das Klima zu schonen“, so Remke. „Der soziale Aspekt spielt im Repair-Café ebenso eine Rolle“, ergänzte Moklaschi. Das Jugendzentrum bietet nicht nur viel Platz, sondern auch eine Werkstatt mit guter Ausstattung und Sozialräume, wo die Teilnehmer auch abseits der Reparaturarbeiten gut miteinander ins Gespräch kommen könnten. Kaffee und Kuchen werden am 17. November auch aufgetischt.

„Kennst du dich mit Näh- und Holzarbeiten, Reparaturen von Alltagsgegenständen oder Fahrrädern aus, tüftelst du gerne oder bist ausgebildete Elektrofachkraft?“ Diese Frage steht auf dem Handzettel, der in diesen Tagen in Wildeshausen verteilt wird. Denn für das Projekt werden noch weitere Ehrenamtliche gesucht, die Lust haben, anderen Menschen zu helfen. Die Werkstatt des Jugendzentrums ist gut ausgestattet.

Die Bürger, die mit ihrer Kaffeemaschine oder ihrem Staubsauger am 17. November ins Jott-Zett kommen, haben nach Aussagen von Moklaschi keine Garantie, dass ihr Gerät anschließend wieder funktionieren wird. „Doch das Innenleben eines Gerätes sorgt bei manchen Leuten für einen Aha-Effekt“, weiß Remke. Im Februar habe vielen Leuten geholfen werden können.

Rund um das Repair-Café sind weitere Angebote geplant. So wird ein Fachmann vertreten sein, der Bürger in Sachen Computer und Handy berät. Auch wird ein Energieberater im Jott-Zett sein. Mit von der Partie wird ebenso der Deutsche Amateur-Radio-Club sein. Ferner wird der Naturschutzbund über seine Arbeit informieren. An dem Samstagnachmittag können auch Bücher, Spielzeug und Kleidung getauscht oder verschenkt werden. „Wir suchen noch einen Fachmann, der Messer schleifen kann“, sagte Moklaschi. „Und über Kuchenspenden würden wir uns auch freuen.“

Weiteres Interesse

Steht das Repair-Café in Wildeshausen noch an Anfang, ist es laut Remke in Ganderkesee etabliert. Dort ist es an jedem zweiten Dienstag im Monat geöffnet. Ein weiteres Repair-Café gibt es in Huntlosen. Wardenburg startet im November. „In Hatten und Harpstedt besteht Interesse“, so Remke. Ihr Job beim Landkreis wird bis August 2019 vom Bundesumweltministerium gefördert. Remke: „Doch der Landkreis denkt weiter. Das Thema Repair-Café hat Eingang gefunden in sein Abfallwirtschaftskonzept.“