Wildeshausen „Frühlingsanfang“ steht auf dem Kalender. Einige Mitbürger starten mit dem Hausputz. Andere wiederum harken Laub im Garten und pflanzen Primeln. Ich arbeite an diesem Tag im Autopflege-Center Tamar am Westring in Wildeshausen. Die Familie musste im Sommer des Vorjahres einen schweren Schlag hinnehmen. Bei Starkregen drückten die Wassermassen das Dach der Waschhalle ein. Der Schaden war immens. Inzwischen wurde für eine hohe sechsstellige Summe eine neue Waschhalle samt Pflegecenter gebaut.

Kovan ist die rechte Hand des Chefs. Zugleich ist er der große Bruder von Unternehmer Zerevan Tamar. Damit ist die Hierarchie in dem Waschcenter mit seinen acht Mitarbeitern klar geregelt. „Hier“, sagt Kovan, und gibt mir eine blaue Jacke aus dem Firmenfundus. Die kann ich bei wenig frühlingshaften Temperaturen und eisigem Wind gut gebrauchen. In der Halle ist es ebenfalls frisch. „Wenn es richtig kalt ist, schließen wir die Tore“, sagt der 32-Jährige.

In Windeseile müssen die Fahrzeuge gesäubert werden. Die Einführung fällt daher knapp aus: „Du machst die Türen und die Türrahmen sauber“, erklärt Kovan. „Auch die Felgen nicht vergessen.“ Dann schiebt er nach: „Nach zwei, drei Autos muss es funktionieren. Ich kann dir nicht bei 100 Autos sagen, mach dies und mach das.“

Ich habe verstanden und schnappe mir Handschuhe und Mikrofasertuch. Ein Kunde fährt mit seinem Fahrzeug vor die Waschhalle. Drei Tamar-Mitarbeiter reinigen das Auto mit Hochdruckreiniger, Schwamm und Bürste. Dann wird der Pkw unter dem beweglichen Gebläse getrocknet, ehe er in die Pflegehalle gefahren wird. Genauer: vor die neue Halle. Freundlich öffnet Kovan die Fahrertür. Der Kunde steigt aus. Und noch während des Beratungsgespräches ist Einsatz gefragt.

Mit Staubsauger voran

Schnell werden sämtliche Türen des Fahrzeugs geöffnet; auch die Heckklappe. Saleh, ebenfalls ein Familienmitglied, schnappt sich die Matten. Ein weiterer Kollege geht mit dem Staubsauger voran; ein dritter reinigt mit Putztuch und Spray Armaturenbrett, Ablagen und Holme. Ich arbeite mich mit dem Mikrofasertuch so schnell es geht die Türrahmen entlang, beseitige Schmutz und Wassertropfen. Bei meinem ersten Fahrzeug gelingt das recht gut. Die Beule in dem grünen Kombi kann natürlich auch ich nicht wegpolieren.

Plötzlich höre ich einen Ruf von hinten. „Das ist Papa“, klärt mich Kovan auf. „Das bedeutet: schneller machen!“ Mustafa Zadar, der einst mit seiner Familie aus dem Irak kam, hat einen genauen Blick auf die Abläufe. Hier ist Tempo angesagt. Für „König Kunde“ ist jede Minute kostbar. Das beherzige ich beim nächsten Fahrzeug. Flink hechte ich die Türen und die Holme entlang, stolpere dabei fast über den Schlauch des Staubsaugers. Der Lappen ist schon schwarz. Doch statt Lob ernte ich einen strengen Blick von Kovan: „Du hast die Felgen vergessen.“

Beim dritten Fahrzeug, einem weißen Hyundai, habe ich Tritt gefasst. Mit frischem Tuch werden aus den grauen Türen ruckzuck weiße. Saleh reinigt die Fenster von innen. Weil ich Zeit aufgeholt habe, schnappe ich mir noch schnell die Fußmatten. Nicht nur mein „Boss“, auch die Kundin ist zufrieden. „Die machen das sehr gut hier“, sagt Kathrin Pasiwan aus Harpstedt. Sie war kürzlich mit dem Wagen ihrer Oma hier – und ist diesmal mit dem eigenen Pkw gekommen.

Kovan erklärt das Prinzip der Job-Rotation in der Halle. Wenn bei der Vorwäsche kein Auto steht, kommen die Mitarbeiter sofort ins Pflegecenter, um dort anzupacken. Umgekehrt funktioniert das genauso. Zugleich verrät der 32-jährige Kfz-Mechaniker das Erfolgsrezept des Pflegecenters: „Vier Männer kümmern sich gleichzeitig nur um dein Auto: Was willst du mehr?“

Auch Extrawünsche werden gern erfüllt: „Papa“ guckt schon bei der Vorwäsche nach dem technischen Zustand des Fahrzeugs und gibt gegebenenfalls Tipps. Eine Kundin macht auf die zahlreichen Hundehaare am Dachhimmel ihres Autos aufmerksam. Kein Problem: Saleh legt sich im Kofferraum auf den Rücken, um die Haare zu entfernen. „Die machen das hier total gründlich“, sagt Melanie Wozniak, die derweil mit Sohn Novell (10) wartet. „Die Handwäsche ist vor allem sehr lackschonend.“ Gut 100 Autos werden „an guten Tagen“ gereinigt, verrät der Chef. Die Kunden kommen aus der ganzen Region. „Wir haben sogar einen aus Hamburg“, sagt „Papa“, der mit meiner Arbeit offenkundig zufrieden ist.

Bus ist noch dran

Kurz nach 18 Uhr lässt Kovan die Hallentore herunter. Ich streife die Handschuhe ab, werfe das Mikrofasertuch in den Wäschekorb und gebe die Jacke zurück. Feierabend ist aber noch nicht. Ein Bus der Firma „Sunbus-Reisen“ aus Ganderkesee muss noch picobello in Form gebracht werden. Die Fahrt über die A 1 hat länger gedauert als geplant. Die Firma Tamar hält sich an ihre Zusage, das Fahrzeug noch heute zu säubern. Ich komme gern wieder – allerdings lieber bei echt frühlingshaften Temperaturen.

Video

