Wildeshausen Wenn die DRK-Kleiderkammer Ende des Jahres vom Grünen Weg in den Neubau am Bahnhof umzieht, soll ein zweiter Öffnungstag für den Verkauf eingeführt werden. „Der soll nur für Deutsche sein“, kündigte am Donnerstag die Leiterin der DRK-Kleiderkammer, Sylvia Ebinger, an. „Es gibt in Wildeshausen auch viele deutsche Hartz-IV-Empfänger. Die kommen aber kaum noch. Wir wollen sie zurückgewinnen“, erklärte sie.

DRK-Kleiderkammer in Wildeshausen Seit elf Jahren gibt es die DRK-Kleiderkammer am Grünen Weg 2 in Wildeshausen. Zum Jahresende zieht sie in den Neubau neben dem Bahnhofsgebäude um. Dort mietet das Rote Kreuz auch eine Halle für seine Fahrzeuge. Eingekauft werden kann gut erhaltene Oberbekleidung für Kinder und Erwachsene. Ein Teil kostet zwischen 50 Cent und zwei Euro. Ferner gibt es Oberbetten und Kopfkissen, Bettwäsche, Tischdecken, Koffer, Taschen, Handtücher und Gardinen. Geöffnet ist die Kleiderkammer an verschiedenen Tagen: Ware angeliefert werden kann montags, dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Donnerstags kann auch eingekauft werden.

Deutsche Bürger hätten sich in den vergangenen Jahren in der DRK-Kleiderkammer kaum noch wohl gefühlt. Das hänge mit der zunehmenden ausländischen Kundschaft zusammen – seien es EU-Migranten oder geflüchtete Menschen. „Einige Ausländer sind sehr temperamentvoll“, so Ebinger, da habe es unschöne Szenen gegeben.

Ebinger berichtete, dass 22 Frauen zum Kleiderkammerteam gehören, zwei von ihnen seien sogar an fünf Tagen in der Woche vormittags aktiv. Bürgermeister Jens Kuraschinski lobte das ehrenamtliches Engagement der Frauen. Deshalb sei es für ihn ein Zeichen der Wertschätzung, die Gruppe zu besuchen. In diesem Sommer war er auch schon bei der Wildeshauser Tafel, im Mehrgenerationenhaus und beim Bürgerbus. Demnächst besucht er noch das Team der Flüchtlingspaten.

In die DRK-Kleiderkammer kommen zum Einkaufstag am Donnerstag durchschnittlich 150 Kunden. Während des Flüchtlingsstroms sind es 250 bis 300 gewesen. Eingekauft werden kann von 15 bis 18 Uhr. Ein Teil kostet zwischen 50 Cent und zwei Euro. Der zweite Verkaufstag nur für deutsche Bedürftige soll dienstagvormittags für anderthalb Stunden sein. Ob donnerstags dann nur Ausländer einkaufen dürfen oder wie jetzt jeder, das will das DRK-Team noch diskutieren.

Angeliefert werden kann gut erhaltene Ware montags, dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Manchmal werde die Kleiderkammer auch als Müllhalde benutzt, kritisierte Ebinger. So habe dieser Tage ein alter Fernseher vor der Tür gestanden. Auch manche Kleidung sei so schlecht, dass sie nur noch entsorgt werden könne.

Im neuen Domizil wird die Kleiderkammer über dreimal so viel Platz verfügen wie jetzt. Derzeit sind es am Grünen Weg, wo die Kleiderkammer seit rund zehn Jahren ansässig ist, 120 Quadratmeter. „Wir benötigen dringend mehr Platz“, so Ebinger. Sie leitet die Kleiderkammer seit zwei Jahren und war von 2005 bis 2010 auch Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes Wildeshausen-Dötlingen.